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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

دستگیری ۱۷ نفر در اجرای طرح آرامش در شهر در تبریز

دستگیری ۱۷ نفر در اجرای طرح آرامش در شهر در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از جمع‌آوری و دستگیری ۱۷ نفر از افراد معتاد متجاهر و افراد مظنون یا مرتبط با سرقت در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۹ اندیشه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات اجرای طرح «آرامش در شهر» اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش احساس امنیت شهروندان در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۹ اندیشه تبریز به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۷ نفر از افراد معتاد متجاهر و افراد مظنون یا مرتبط با سرقت جمع‌آوری و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با هدف پیشگیری از وقوع جرائم، مقابله با سرقت و ارتقای نظم و امنیت عمومی انجام شده است.

کد مطلب 6974606

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