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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

کشف ۲۸ قطعه اشیاء عتیقه در مراغه

کشف ۲۸ قطعه اشیاء عتیقه در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف ۲۸ قطعه اشیای عتیقه اصل و تقلبی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر سه شنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر تهیه، نگهداری وفروش اشیای اصل و تقلبی در یک واحد مسکونی در یکی از محلات این شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با اشراف اطلاعاتی و شیوه های خاص پلیسی این واحد مسکونی را شناسایی و پس از هماهنگی لازم قضایی به همراه یگان حفاظت میراث فرهنگی در بازرسی از این واحد مسکونی تعداد ۲۸ قطعه اشیای اصل و تقلبی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مراغه با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی اشیاء عتیقه کشف شده را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند افزود: متهم اصلی این پرونده متواری بوده و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.

سرهنگ فارسی در پایان قاچاق اشیاء عتیقه را تاراج هویت تاریخی و فرهنگی جامعه برشمرد و از شهروندان خواست؛ برای حراست از میراث و هویت تاریخی و فرهنگی کشور با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 6914193

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