کشف اسباب بازی لوکس قاچاق ۵ میلیاردی در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه قاچاق کالا، ماموران یگان امداد در مسیر جلفا - مرند به یک دستگاه سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی از خودروی توقیفی، اسباب بازی شامل ۸۲ عدد خودروی فلزی قاچاق به مارک خارجی و ارزش ۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشد از شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالاو اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.