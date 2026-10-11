آزادکاران ایران راهی لاس وگاس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال به منظور حضور در رقابت‌های جهانی آمریکا ظهر امروز راهی این کشور شدند.



اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:



٥٧کیلوگرم: علی یحیی پور

٦١ کیلوگرم: ابراهیم خواری

٦٥ کیلوگرم: اهورا خاطری

٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی

٧٤ کیلوگرم: علی کرمپور

٧٩ کیلوگرم: مهدی یوسفی

٨٦ کیلوگرم: رضا افشار

٩٢ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی

٩٧ کیلوگرم: محمد مبین عظیمی

١٢٥ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: فرشید قبادی - مصطفی آقاجانی - سعید احمدی - مصطفی قیاسی



برنامه مسابقات:



پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه:

ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (جمعه ۲۵ مهر): قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد



جمعه ۲۵ مهرماه:

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (شنبه): مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (شنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق



شنبه ۲۶ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (یکشنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (یکشنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (یکشنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم



یکشنبه ۲۷ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۳:۳۰ تا ۰۲:۰۰ بامداد (دوشنبه ۲۸ مهر): مسابقات رده‌بندی، فینال و اهدای مدال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم