به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زارع در حالی برای حضور در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در وزن ۱۲۵ کیلوگرم آماده می‌شود که فهرست این وزن از حضور چهره‌های مطرح کشتی دنیا حکایت دارد؛ حریفانی که برخی از آن‌ها سابقه رویارویی با نماینده ایران را دارند و برخی دیگر نیز می‌توانند مسیر رسیدن او به مدال طلا را دشوار کنند.

زارع که در مسابقات جهانی ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ به مدال طلای جهان رسیده، در سال‌های اخیر به یکی از چهره‌های اصلی سنگین‌وزن کشتی آزاد دنیا تبدیل شده است. او در رقابت‌های المپیک توکیو به مدال برنز رسید و در المپیک پاریس نیز با کسب مدال نقره، جایگاه خود را در جمع برترین سنگین‌وزن‌های جهان تثبیت کرد

در این میان، نام‌هایی همچون گئورگی مشویلدیشویلی از جمهوری آذربایجان، شامیل شریپوف از بحرین، روبرت باران از لهستان و وایت هندریکسون از آمریکا در فهرست حاضران دیده می‌شود؛ کشتی‌گیرانی که هرکدام با ویژگی‌ها و سوابق متفاوتی پا به این رقابت‌ها می‌گذارند و جزو مدعیان زارع به شمار می‌روند.

مشویلدیشویلی را می‌توان یکی از مهم‌ترین رقبای زارع در این وزن دانست. این کشتی‌گیر در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب به فینال رسید و در دیدار پایانی با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب زارع شد و به مدال نقره رسید. او همچنین در همان رقابت‌ها روبرت باران را در نیمه‌نهایی شکست داد. تجربه حضور در فینال جهان و شناختی که از سبک کشتی زارع دارد، او را به یکی از رقبای اصلی نماینده ایران تبدیل می‌کند.

شریپوف از دیگر چهره‌های مطرح این وزن است که در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ به مدال برنز رسید. او در نیمه‌نهایی آن رقابت‌ها برابر زارع قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر ۳ شکست خورد؛ با این حال، سابقه حضور در جمع مدال‌آوران جهان نشان می‌دهد که نمی‌توان او را حریفی ساده در نظر گرفت. شریپوف در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ نیز به فینال رسید و برابر زارع قرار گرفت. بنابراین، احتمال رویارویی دوباره این دو کشتی‌گیر، یکی از نکات قابل توجه این وزن است.

باران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ به مدال برنز رسید و در مسیر کسب این مدال، حریفانی همچون محسن سیار از آلمان را شکست داد. او در نیمه‌نهایی برابر مشویلدیشویلی مغلوب شد، اما در دیدار رده‌بندی با پیروزی مقابل ولادیسلاو بایسایف به سکوی جهانی رسید. این کشتی‌گیر که سابقه حضور در رقابت‌های مهم اروپایی را نیز دارد، از جمله رقبایی است که زارع باید برای احتمال رویارویی با او در مراحل پایانی آماده باشد.

بایسایف از کشتی‌گیران باتجربه سنگین‌وزن اروپا است که در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ به دیدار رده‌بندی راه یافت و در نهایت پنجم شد. او در مرحله یک‌چهارم نهایی همان رقابت‌ها برابر مشویلدیشویلی شکست خورد و در دیدار رده‌بندی نیز مغلوب باران شد. با وجود این نتیجه، سابقه حضور در مراحل پایانی مسابقات جهانی، او را در فهرست حریفان قابل توجه زارع قرار می‌دهد.

خرمیانکوف نیز از چهره‌های آشنای سنگین‌وزن کشتی آزاد اروپا است. او در مسابقات رده‌بندی اتحادیه جهانی و رقابت‌های اروپایی با چندین کشتی‌گیر مطرح این وزن روبه‌رو شده است که با توجه به حضورش در فهرست این دوره، باید در بررسی مسیر احتمالی زارع مدنظر قرار بگیرد.

هندریکسون نیز نامی قابل توجه در فهرست این وزن است. او در سال ۲۰۲۵ قهرمان مسابقات کشتی دانشگاهی آمریکا شد. با این حال، حضور او در مسابقات جهانی بزرگسالان ۲۰۲۵ به مدال منجر نشد و در مرحله مقدماتی از دور رقابت‌ها کنار رفت. به همین دلیل، نباید او را هم‌سطح مدال‌آوران اخیر جهان در نظر گرفت؛ اما توانایی فنی و قدرت بدنی‌اش باعث می‌شود حضورش در این وزن قابل توجه باشد.

امیرحسین زارع در سال‌های اخیر به یکی از موفق‌ترین چهره‌های کشتی آزاد ایران تبدیل شده است. سه طلای جهانی در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵، در کنار مدال برنز المپیک توکیو و نقره المپیک پاریس، کارنامه‌ای پرافتخار برای این سنگین‌وزن ایرانی ساخته است. او در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نیز با عبور از حریفانی همچون جانوان اسمیت، سولومون ماناشویلی و شریفوف به فینال رسید و با شکست مشویلدیشویلی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

زارع در سال ۲۰۲۶ نیز با کسب طلای قهرمانی آسیا و سپس مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا، جایگاه خود را در صدر سنگین‌وزن‌های قاره تثبیت کرد. او در بازی‌های آسیایی برای رسیدن به فینال از حریفانش عبور کرد و در نیمه‌نهایی نیز برابر یدیگه کاسیم‌بک قزاقستانی در ثانیه‌های پایانی به پیروزی رسید. این مسابقات بار دیگر نشان داد که زارع حتی در رقابت‌های دشوار و نزدیک نیز توانایی مدیریت لحظات حساس را دارد.

با این حال، مسیر قهرمانی در رقابت‌های جهانی پیش رو آسان نخواهد بود. مشویلدیشویلی، شریپوف و باران به‌واسطه مدال‌آوری در آخرین دوره مسابقات جهانی، مهم‌ترین رقبای زارع در میان نام‌های این فهرست هستند. بایسایف و خرمیانکوف نیز می‌توانند در مراحل مختلف برای مدعیان دردسرساز شوند و هندریکسون هم با وجود نتیجه نه‌چندان موفق در جهانی گذشته، حریفی نیست که بتوان از کنار نامش به‌سادگی گذشت.

زارع برای رسیدن به چهارمین طلای جهانی خود باید بار دیگر توانایی‌هایش را در برابر مدعیان باتجربه به نمایش بگذارد. تجربه قهرمانی‌های گذشته و شناخت او از رقبای اصلی، امتیاز مهمی برای نماینده ایران است؛ اما نتیجه نهایی به قرعه، شرایط روز مسابقه و عملکرد او در مسیر رسیدن به فینال بستگی خواهد داشت.