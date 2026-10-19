درستکار: در خاک آمریکا برای سربلندی ایران کشتی گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان درستکار درخصوص کسب عنوان قهرمانی تیم ملی کشتی ایران در رقابت‌های امیدهای جهان اظهار کرد: اگر بخواهیم واقع‌بینانه و روی کاغذ بررسی کنیم تیم‌های آمریکا و روسیه به لحاظ مهره‌ای واقعاً از ما جلوتر بودند. اگر یک جستجوی ساده در ترکیب تیم‌های آمریکا و روسیه داشته باشید این موضوع به‌خوبی نمایان است. اما بچه‌های باغیرت ما با تمام وجود تلاش کردند و مزد زحمات چندین ماهه خود را گرفتند.

وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته کشتی‌گیران عزیزمان به‌طور شبانه‌روزی زحمت کشیدند. مجموعه کادر فنی، مربیان سازنده، بدنساز و پزشک تغذیه تیم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و کار کردند که شادابی و آمادگی بدنی بالای بچه‌ها روی تشک کاملاً مشهود بود. خداروشکر می‌کنم که دو میدان بزرگ و مهم مسابقات آسیایی ناگویا و جهانی زیر ۲۳ سال را با موفقیت و کسب پیروزی‌های بزرگ پشت سر گذاشتیم و امیداورم این روند در مسابقات جهانی قزاقستان نیز ادامه دار باشد.



سرمربی تیم ملی کشتی آزاد پیرامون کسب ۹ مدال رنگارنگ از ۱۰ وزن مسابقات گفت: وظیفه ما این بود که با تمام وجود تلاش کنیم. طی ماه‌های گذشته این بچه‌ها را در تورنمنت‌های مختلف انتخابی‌های با برنامه و اردوهای فشرده زیر نظر داشتیم. اما آنچه در نهایت نتیجه را رقم می‌زند لطف خداوند بزرگ است.

درستکار افزود: فکر می‌کنم برای نخستین بار در طول تاریخ کشتی ایران است که یک تیم در رده‌های سنی مختلف (از جمله زیر ۲۳ سال) موفق می‌شود با کسب ۹ مدال در ۱۰ وزن آن‌هم با حضور قدرتمندترین کشتی‌گیران دنیا قهرمان جهان شود. شما دیدید که نفرات اول یا مدعیان تیم‌های آمریکا و روسیه در مسابقات حضور داشتند؛ حتی قهرمان ۶۵ کیلوی بزرگسالان آمریکا در این رقابت‌ها حذف شد. این موفقیت بزرگ تنها سایه لطف و عنایت پروردگار بود.



درستکار افزود: این مسابقات ویژگی‌ها و حساسیت‌های خاصی داشت و مردم عزیز چشم‌انتظار موفقیت تیم بودند؛ به‌ویژه در این شرایط حساس و دشواری که کشور عزیزمان با آن مواجه است. من روز اول به بچه‌ها گفتم مبارزه در خاک آمریکا شرایط متفاوتی دارد. به آن‌ها گفتم امروز اگر روی این تشک ببازیم آرش کمانگیر باخته است؛ اگر ببازیم آریووبرزن باخته است؛ اگر ببازیم ستارگان و پهلوانان این سرزمین باخته‌اند؛ اگر ببازیم حاج قاسم سلیمانی و فرزندان شهدای مدافع حرم باخته‌اند؛ اگر ببازیم مادران چشم‌انتظار شهدای غواص و شهدای گرانقدر باخته‌اند؛ اگر ببازیم شهیدان احمدی‌روشن و تهرانی‌مقدم و کودکان معصوم مدرسه میناب باخته‌اند.



وی در پایان تأکید کرد: به بچه‌ها گفتم ما اینجا مبارزه نمی‌کنیم که فقط خودمان پیروز شویم ما می‌جنگیم تا ایران سربلند بماند. ما نباختیم تا پرچم کشورمان همواره در بالاترین نقطه برافراشته بماند.