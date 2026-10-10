به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی فهرست اولیه کشتی‌گیران آزاد حاضر در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ را اعلام کرد؛ رقابت‌هایی که از ۲ تا ۱۰ آبان‌ماه در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و ۳۲۰ کشتی‌گیر در ۱۰ وزن برای کسب مدال‌های جهانی به میدان خواهند رفت.

در فهرست اعلام‌شده، نام تعدادی از پرافتخارترین کشتی‌گیران جهان دیده می‌شود؛ چهره‌هایی که حضورشان می‌تواند رقابت در اوزان مختلف را جذاب‌تر کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز با ترکیبی ۱۰ نفره در این مسابقات حضور خواهد داشت و چهره‌هایی همچون حسن یزدانی، کامران قاسم‌پور، رحمان عموزاد و امیرحسین زارع نمایندگان کشورمان در اوزان مختلف خواهند بود.

۹۷ کیلوگرم؛ جدال ستاره‌های بزرگ کشتی جهان

یکی از جذاب‌ترین اوزان مسابقات، وزن ۹۷ کیلوگرم است؛ جایی که نام حسن یزدانی در کنار عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه، کایل اسنایدر از آمریکا، احمد تاج‌الدینوف از بحرین و گیوی ماچارشویلی از گرجستان در فهرست اولیه دیده می‌شود. حضور این چهره‌های سرشناس، توجه علاقه‌مندان کشتی را به این وزن جلب خواهد کرد؛ وزنی که یزدانی در آن با رقبای قدرتمندی روبه‌رو می‌شود.

۸۶ کیلوگرم؛ قاسم‌پور در میان مدعیان

کامران قاسم‌پور در وزن ۸۶ کیلوگرم باید با رقبایی همچون کایل دیک از آمریکا، ماگومد رمضانوف از بلغارستان و ولادیمری گامکرلیدزه از گرجستان رقابت کند. حضور این کشتی‌گیران باسابقه و مدعی، شرایط این وزن را برای نماینده ایران دشوار می‌کند.

۷۴ کیلوگرم؛ حضور چند چهره مطرح

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی نماینده ایران خواهد بود. نورقوژا کایپانوف از قزاقستان، تاجموراز سالکازانوف از اسلواکی، رزامبک جمالوف از ازبکستان و جیمز گرین از آمریکا از چهره‌های شناخته‌شده این وزن هستند که می‌توانند رقابت‌های جذابی را رقم بزنند.

سنگین‌وزن؛ زارع به دنبال درخشش

امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یکی از امیدهای اصلی ایران برای کسب مدال خواهد بود. وایات هندریکسون از آمریکا، گیورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان، شامل شریف‌اف از بحرین و روبرت باران از لهستان از جمله رقبای حاضر در فهرست اولیه این وزن هستند.

عموزاد و نخودی در اوزان میانی

رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم و محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز در میان نمایندگان ایران قرار دارند. عموزاد باید با رقبایی همچون سوجیت از هند و عباس‌گاجی محمدوف از روسیه رقابت کند و نخودی نیز با حضور کشتی‌گیرانی از جمله جبرائیل گادژیف از آذربایجان، لوی هینز از آمریکا و اسماعیل خانیف از روسیه روبه‌رو خواهد شد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی نماینده ایران است و ارنازار آکماتالیف از قرقیزستان، تولگا تومور اوچیر از مغولستان و ابراهیم ابراهیموف از روسیه از چهره‌های مطرح این وزن هستند. امیرحسین فیروزپور نیز در وزن ۹۲ کیلوگرم به میدان می‌رود؛ وزنی که عظمت دولت‌بکوف از قزاقستان، دارن کورگلیف از یونان و ترنت هیدلی از آمریکا از جمله نفرات حاضر در فهرست آن هستند.

در اوزان سبک‌تر، میلاد ولی‌زاده در ۵۷ کیلوگرم و احمد جوان در ۶۱ کیلوگرم نمایندگان ایران خواهند بود. اسپنسر لی از آمریکا و اسلام بازارگانوف از آذربایجان در وزن ۵۷ کیلوگرم و زائور اوگویف از روسیه و زلیمخان آباکاروف از آلبانی در وزن ۶۱ کیلوگرم از نام‌های مطرح این اوزان هستند.

بر اساس اعلام اتحادیه جهانی کشتی، فهرست اعلام‌شده اولیه است و اسامی شرکت‌کنندگان ممکن است تا ۷۲ ساعت پیش از قرعه‌کشی هر رشته تغییر کند.