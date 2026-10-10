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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

اتحادیه جهانی کشتی منتشر کرد؛

سعدالله‌یف و اسنایدر در مسیر یزدانی؛ ستاره‌های کشتی در جهانی آستانه

سعدالله‌یف و اسنایدر در مسیر یزدانی؛ ستاره‌های کشتی در جهانی آستانه

اتحادیه جهانی کشتی فهرست اولیه آزادکاران قهرمانی جهان ۲۰۲۶ را اعلام کرد؛ رقابت‌هایی که با حضور حسن یزدانی، عبدالرشید سعدالله‌یف و کایل اسنایدر در آستانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی فهرست اولیه کشتی‌گیران آزاد حاضر در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ را اعلام کرد؛ رقابت‌هایی که از ۲ تا ۱۰ آبان‌ماه در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و ۳۲۰ کشتی‌گیر در ۱۰ وزن برای کسب مدال‌های جهانی به میدان خواهند رفت.

در فهرست اعلام‌شده، نام تعدادی از پرافتخارترین کشتی‌گیران جهان دیده می‌شود؛ چهره‌هایی که حضورشان می‌تواند رقابت در اوزان مختلف را جذاب‌تر کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز با ترکیبی ۱۰ نفره در این مسابقات حضور خواهد داشت و چهره‌هایی همچون حسن یزدانی، کامران قاسم‌پور، رحمان عموزاد و امیرحسین زارع نمایندگان کشورمان در اوزان مختلف خواهند بود.

۹۷ کیلوگرم؛ جدال ستاره‌های بزرگ کشتی جهان

یکی از جذاب‌ترین اوزان مسابقات، وزن ۹۷ کیلوگرم است؛ جایی که نام حسن یزدانی در کنار عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه، کایل اسنایدر از آمریکا، احمد تاج‌الدینوف از بحرین و گیوی ماچارشویلی از گرجستان در فهرست اولیه دیده می‌شود. حضور این چهره‌های سرشناس، توجه علاقه‌مندان کشتی را به این وزن جلب خواهد کرد؛ وزنی که یزدانی در آن با رقبای قدرتمندی روبه‌رو می‌شود.

سعدالله‌یف و اسنایدر در مسیر یزدانی؛ ستاره‌های کشتی در جهانی آستانه

۸۶ کیلوگرم؛ قاسم‌پور در میان مدعیان

کامران قاسم‌پور در وزن ۸۶ کیلوگرم باید با رقبایی همچون کایل دیک از آمریکا، ماگومد رمضانوف از بلغارستان و ولادیمری گامکرلیدزه از گرجستان رقابت کند. حضور این کشتی‌گیران باسابقه و مدعی، شرایط این وزن را برای نماینده ایران دشوار می‌کند.

سعدالله‌یف و اسنایدر در مسیر یزدانی؛ ستاره‌های کشتی در جهانی آستانه

۷۴ کیلوگرم؛ حضور چند چهره مطرح

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی نماینده ایران خواهد بود. نورقوژا کایپانوف از قزاقستان، تاجموراز سالکازانوف از اسلواکی، رزامبک جمالوف از ازبکستان و جیمز گرین از آمریکا از چهره‌های شناخته‌شده این وزن هستند که می‌توانند رقابت‌های جذابی را رقم بزنند.

سعدالله‌یف و اسنایدر در مسیر یزدانی؛ ستاره‌های کشتی در جهانی آستانه

سنگین‌وزن؛ زارع به دنبال درخشش

امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یکی از امیدهای اصلی ایران برای کسب مدال خواهد بود. وایات هندریکسون از آمریکا، گیورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان، شامل شریف‌اف از بحرین و روبرت باران از لهستان از جمله رقبای حاضر در فهرست اولیه این وزن هستند.

سعدالله‌یف و اسنایدر در مسیر یزدانی؛ ستاره‌های کشتی در جهانی آستانه

عموزاد و نخودی در اوزان میانی

رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم و محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز در میان نمایندگان ایران قرار دارند. عموزاد باید با رقبایی همچون سوجیت از هند و عباس‌گاجی محمدوف از روسیه رقابت کند و نخودی نیز با حضور کشتی‌گیرانی از جمله جبرائیل گادژیف از آذربایجان، لوی هینز از آمریکا و اسماعیل خانیف از روسیه روبه‌رو خواهد شد.

سعدالله‌یف و اسنایدر در مسیر یزدانی؛ ستاره‌های کشتی در جهانی آستانه

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی نماینده ایران است و ارنازار آکماتالیف از قرقیزستان، تولگا تومور اوچیر از مغولستان و ابراهیم ابراهیموف از روسیه از چهره‌های مطرح این وزن هستند. امیرحسین فیروزپور نیز در وزن ۹۲ کیلوگرم به میدان می‌رود؛ وزنی که عظمت دولت‌بکوف از قزاقستان، دارن کورگلیف از یونان و ترنت هیدلی از آمریکا از جمله نفرات حاضر در فهرست آن هستند.

در اوزان سبک‌تر، میلاد ولی‌زاده در ۵۷ کیلوگرم و احمد جوان در ۶۱ کیلوگرم نمایندگان ایران خواهند بود. اسپنسر لی از آمریکا و اسلام بازارگانوف از آذربایجان در وزن ۵۷ کیلوگرم و زائور اوگویف از روسیه و زلیمخان آباکاروف از آلبانی در وزن ۶۱ کیلوگرم از نام‌های مطرح این اوزان هستند.

بر اساس اعلام اتحادیه جهانی کشتی، فهرست اعلام‌شده اولیه است و اسامی شرکت‌کنندگان ممکن است تا ۷۲ ساعت پیش از قرعه‌کشی هر رشته تغییر کند.

کد مطلب 6973146
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      1 5
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      آذرپیرا وامامی در انتخابی آماده نبودن این تیم اول پنجاه در صدش تیم اول هست کامران هم از نخودی برتری زیادی نداره اگر بیاد سر وزن برای زارع هم رقیب سرسخت اگر شوروی قدیم بود می‌تراشیدندولی کم کم رقیب واقعی خواهد داشت
    • فریدون خان نژاد IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
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      چرا اسمی از رقبای ژاپنی برده نشد شک نکنید در چند وزن اونا طلا میارن یا هند در ۲ وزن کشتی گیر های تاپی داره. یزدانی کشتی تموم شده است کامران با اینکه عاشقشم پارسال افتضاح بود رحمان و زارع میشه گفت امید طلا هستند مابقی همین که سکو بگیرند شاهکار کردند

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