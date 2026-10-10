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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

هزینه ۲۲ میلیارد تومانی بلیت سفر تیم‌های کشتی به لاس وگاس

هزینه ۲۲ میلیارد تومانی بلیت سفر تیم‌های کشتی به لاس وگاس

هزینه بلیت هواپیمای ۳۹ عضو تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی لاس‌وگاس از ۲۲ میلیارد تومان فراتر رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی امیدهای جهان راهی لاس‌وگاس آمریکا شدند؛ اعزامی که هزینه بلیت هواپیمای ۳۹ نفر از اعضای کاروان آن، بیش از ۲۲ میلیارد تومان بوده است.

این مبلغ تنها هزینه بلیت هواپیماست و هزینه‌های اقامت در هتل، تغذیه، حمل‌ونقل و سایر مخارج این سفر را شامل نمی‌شود؛ رقمی قابل توجه که بار مالی اعزام تیم‌های ملی به رقابت‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد.

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه در لاس‌وگاس برگزار می‌شود و تیم‌های ایران با ترکیب کامل در این مسابقات حضور دارند.

کد مطلب 6973163
سیده فرزانه شریفی

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