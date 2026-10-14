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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

کشف چای قاچاق ۱۵۰ میلیاردی در مرند

کشف چای قاچاق ۱۵۰ میلیاردی در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از کشف چای خارجی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر جلفا - مرند به یک دستگاه تریلی مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی از خودروی توقیفی ، مقدار ۲۱ هزار کیلو چای قاچاق کشف کردند که برابر اعلام کارشناسان طبق ارزشیابی بعمل آمده ارزش تقریبی این محموله ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده و در این راستا یک منهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد از شهروندان درخواست کرد با ارائه اطلاعات خود در خصوص قاچاقچیان کالا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در حمایت و پشتیبانی از تولید ملی سهیم باشند.

کد مطلب 6977674

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