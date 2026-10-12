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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۳

محموله شکلات خارجی قاچاق در مرند توقیف شد

محموله شکلات خارجی قاچاق در مرند توقیف شد

مرند- فرمانده انتظامی مرند از کشف انواع شکلات خارجی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف محموله شکلات خارجی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در جریان بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری در محور مرند-تبریز خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۳ عباسی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارتقای امنیت اجتماعی، به یک دستگاه خودروی سواری در محور مرند-تبریز مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی مرند افزود: در بازرسی از این خودرو، انواع شکلات خارجی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف شد.

اسدیان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی مبارزه با قاچاق کالا را از اولویت‌های انتظامی شهرستان مرند دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6975207

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