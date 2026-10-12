کشف موتور خودرو سنگین قاچاق در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران یگان امداد دراجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروی های عبوری دریکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی در ادامه افزود، ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی یک عدد موتور خودرو سنگین مارک ولوو که فاقد مجوز قانونی بودکشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه برابر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش کالای مکشوفه ۱۵میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک نفر راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.