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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

کشف ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق در تبریز

کشف ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از کشف ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در سطح شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۶ بازار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضائی و با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محل های شناسایی شده تعداد ۵ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ محمد نعمتی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی دستگاه های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند بیان داشت: در این راستا ۲ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6974565

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