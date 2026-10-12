به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ۲۹ کشور از جمله انگلیس و آمریکا امروز دوشنبه با تکرار مواضع خصمانه پیشین علیه تهران، بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی با صدور بیانیه ای ادعا کردند: یافته‌های لندن را در خصوص دخالت ایران در حادثه پایگاه «فرفورد» تأیید می‌کنیم!

در بیانیه مذکور در این خصوص ادعا شده است: هرگونه تلاش ایران برای تهدید یا آسیب رساندن به افراد در خاک ما، غیرقابل‌قبول است. ما اقدامات خصمانه، حملات سایبری و فعالیت‌ های ترکیبی تهران را محکوم می‌کنیم. حادثه «فرفورد» نشان‌دهنده آمادگی سپاه پاسداران برای انجام حملات فراتر از مرزهای خود است.

این بیانیه ادعا می کند: علیه هر کسی که به نیابت از ایران دست به اقدامات خصمانه بزند، اقدام خواهیم کرد! ایران نباید تردید داشته باشد که ما در حفاظت از حاکمیت خود و تقویت هماهنگی‌ مان متحد هستیم!

پیش از این، مقامات انگلیس مدعی شده بودند که طرحی برای حمله به پایگاه «فرفورد» را خنثی کرده و تعدادی از عوامل آن را بازداشت کرده اند.

این حادثه جدید، نگرانی‌ها پیرامون امنیت پایگاه‌های نظامی بریتانیا، به‌ویژه تأسیسات راهبردی مورد استفاده نیروهای آمریکایی را بار دیگر در سطح بین‌المللی افزایش داده است.