به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه با طرح اتهاماتی واهی و فاقد هرگونه سند و مدرکی ادعا کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئول حمله سایبری ماه گذشته به یخچال‌ های فروشگاه‌ های مواد غذایی بوده است!

وزیر امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه به خبرنگاران در این خصوص ادعا کرد: این حمله‌ ای با ابعاد و شدت تهاجمی بی‌سابقه و با هدف خرابکاری در خاک فرانسه بود!

ژان-نوئل بارو با ادعای اینکه «این اقدام، تعرضی بزرگ به منافع ملی و امنیت مردم فرانسه محسوب می‌شود»، مدعی شد که پاریس قصد دارد تحریم‌ هایی تلافی‌ جویانه را «در سطح اروپا» اعمال کند و سفیر تهران را نیز احضار کرده است.

این در حالیست که الیزه تا کنون هیچ سند و مدرکی را در خصوص ادعای واهی خود علیه تهران ارائه نکرده است.