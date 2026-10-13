تکرار مواضع خصمانه لندن علیه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کن مک‌کالوم رئیس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس امروز سه شنبه در سخنانی ادعای واهی و فاقد هرگونه سند و مدرک روز گذشته نخست وزیر کشورش علیه ایران را تکرار کرد.

وی مدعی شد که سازمان اطلاعات داخلی انگلیس (MI۵) اکنون با وضعیتی روبروست که در آن «مقیاس عملیاتی اش در مقابله با تروریسم و تهدیدهای دولتی تقریباً برابر شده است»؛ چرا که تهدیدهای ناشی از دشمنان خارجی طی دهه گذشته ۴ برابر شده‌اند.

وی در سخنرانی سالانه خود در مقر این سازمان اطلاعاتی در لندن، همچنین نسبت به افزایش تهدیدهای ادعایی از سوی ایران و «تروریسم راست‌گرای افراطی» هشدار داد.

کن مک‌کالوم با طرح ادعایی بی اساس مدعی شد که ایران در حال گسترش یک کارزار ترکیبی در کشورش است!

این مقام ارشد اطلاعاتی ادعا کرد که در سال گذشته ۵۰ نفر در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت شده‌اند!

رئیس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس ادعا کرد که «قانون امنیت ملی» مصوب سال ۲۰۲۳ به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و برای مقابله با تهدیدهای چین، و همچنین ایران و روسیه، به کار گرفته شده است.

اندی برنهام نخست وزیر انگلیس دیروز در سخنانی در مجلس عوام این کشور با طرح ادعایی ضدایرانی و فاقد هرگونه سند و مدرک، مدعی شد: تلاش برای حمله به (پایگاه) «فرفورد» احتمالاً در ایران و مستقیما توسط سپاه پاسداران هماهنگ شده بود! در پی حادثه فرفورد، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال خواهیم کرد. بسیار محتمل است که تلاش برای حمله به فرفورد در ایران و تحت هدایت سپاه پاسداران هماهنگ شده باشد.