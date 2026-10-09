بازداشت دو شهروند لتونیایی در پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، پلیس بریتانیا اعلام کرد: دو مرد اهل کشور لتونی، پس از ورود به یک پایگاه هوایی تحت استفاده نیروهای آمریکایی در شرق این کشور، بازداشت شده‌اند.

تحقیقات در خصوص ابعاد و انگیزه‌های این ورود غیرمجاز همچنان ادامه دارد.

به گزارش منابع خبری، این بازداشت‌ها در پی گشت‌زنی‌های امنیتی مأموران پلیس وزارت دفاع بریتانیا در پایگاه هوایی «مولزورث» صورت گرفت.

مأموران در جریان عملیات مذکور، خودرویی را رها شده در محوطه پایگاه مشاهده کردند که به اعزام نیروهای امنیتی و بازداشت افراد مشکوک منجر شد.

پایگاه مولزورث که در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال لندن واقع شده است، برخلاف پایگاه‌های عملیاتی، به عنوان مرکز استقرار واحدهای تحلیل اطلاعاتی، مراکز فرماندهی و یکی از مراکز اطلاعاتی ناتو مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار دارد.

پلیس بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که تاکنون شواهدی مبنی بر ارتباط این حادثه با طرح مشکوک ماه گذشته در پایگاه هوایی «فرفورد» در غرب انگلیس به دست نیامده است.

پیش از این نیز، مقامات بریتانیایی مدعی شده بودند که طرحی برای حمله به پایگاه «فرفورد» را خنثی کرده و تعدادی از عوامل آن را بازداشت نموده‌اند.

این حادثه جدید، نگرانی‌ها پیرامون امنیت پایگاه‌های نظامی بریتانیا، به‌ویژه تأسیسات استراتژیک مورد استفاده نیروهای آمریکایی را بار دیگر در سطح بین‌المللی افزایش داده است.



