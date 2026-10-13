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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

کیفرخواست دو عضو باند «گانگسترها» صادر شد

کیفرخواست دو عضو باند «گانگسترها» صادر شد

دادستان تهران از صدور کیفرخواست دو متهم پرونده سرقت‌های سریالی مسلحانه از منازل در تهران و چند شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران گفت: کیفرخواست دو تن از متهمان سرقت‌های سریالی مسلحانه از منازل تهران و برخی از شهرستان ها، معروف به باند گانگسترها، صادر و برای رسیدگی خارج از نوبت و ارجاع به شعبه ویژه، به دادگاه ارسال شد.

صالحی با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی در رسیدگی بدون اغماض و برخورد قانونی قاطع با سارقان مسلح و مجرمان حرفه‌ای، اظهار داشت: این افراد از متهمان پرونده سرقت‌های مسلحانه از منازل در تهران و برخی از شهرستان‌ها بودند که با ارتکاب جرایم خشن، علاوه بر آزار و ایراد خسارت به قربانیان، موجب رعب و وحشت عمومی شده بودند و پرونده ۴ نفر از آنان در سال ۱۴۰۴ رسیدگی و منتج به صدور و اجرای حکم محاربه شده بود.

دادستان تهران اعلام کرد: افراد مورد اشاره متواری بودند که با شناسایی و دستگیری آنها و ختم تحقیقات قضایی، کیفرخواست متهمان به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح بر روی ساکنان منزل و همچنین مشارکت در سرقت تعزیری منازل (در یکی از شهرهای جنوبی کشور)، صادر و جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت به شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.

پرونده قضایی سرقت‌های سریالی مسلحانه از منازل برخی شهروندان در تهران و تعدادی از شهرستان‌ها، متعاقب دستگیری ۴ نفر از متهمان در تابستان ۱۴۰۴، در دادسرای تهران تشکیل و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و رأی صادره در خصوص متهمان پس از ابرام در دیوان عالی کشور، در مهرماه ۱۴۰۴ اجرا شده بود.

کد مطلب 6976661
مهسا حيدری توچائی

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