به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، عملیات پاک‌سازی و ایمن‌سازی بام کاروانسرای تاریخی شاه‌عباسی میبد با هدف پیشگیری از نفوذ رطوبت، آسیب‌های ناشی از بارندگی و حفاظت از ساختار معماری این بنا آغاز شد.

این عملیات با تمرکز بر حفاظت پیشگیرانه و کاهش خطرات ناشی از بارش‌های فصلی در حال اجراست.

در این طرح، وضعیت پوشش بام و بخش‌های حساس معماری بازبینی می‌شود و مسیرهای هدایت و خروج آب و ناودان‌ها پاک‌سازی می‌شوند. همچنین ایمن‌سازی و مرمت اضطراری بخش‌های آسیب‌دیده با هدف جلوگیری از نفوذ آب، فرسایش مصالح و بروز آسیب‌های ساختاری در دستور کار قرار دارد.

کاروانسرای شاه‌عباسی میبد از بناهای شاخص معماری دوره صفوی است که با طرح چهارایوانی، حیاط مرکزی و استفاده از مصالح بومی همچون آجر، خشت و ساروج، بخشی از میراث ارزشمند معماری ایران به شمار می‌رود.

حفاظت مستمر از بام و مسیرهای دفع آب‌های سطحی این مجموعه، از اقدامات ضروری برای افزایش ماندگاری بنا و صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری آن در برابر عوامل طبیعی و فرسایشی است.