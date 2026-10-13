به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغال‌زایی و حفظ اشتغال از سوی بانک‌های استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به سهم بخش‌های صنعت، کشاورزی و میراث فرهنگی از این تسهیلات افزود: منابع مذکور برای حمایت از طرح‌های کارآفرینی، ایجاد و توسعه کسب‌وکارها، تکمیل طرح‌ها، تأمین سرمایه در گردش، احیای واحدهای تولیدی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی پیشران اختصاص می‌یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات متناسب با نوع تسهیلات، حوزه فعالیت و محل اجرای طرح بین ۱۳ تا ۲۰ درصد است، ادامه داد: در همین مدت، از محل اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۳۰۸ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط اضطرار ناشی از جنگ پرداخت شده است.

دهقان منشادی تصریح کرد: این تسهیلات به ۲۶۲ بنگاه اقتصادی اختصاص یافته و به تثبیت بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ شغل در استان منجر شده است.

وی با اشاره به کوتاه‌مدت بودن تسهیلات مذکور گفت: پرداخت این منابع با اولویت تأمین حقوق و مزایای کارکنان، حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد خاطرنشان کرد: حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، علاوه بر پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، از طریق کمک‌های مستقیم و تأمین سرمایه ثابت نیز در دست پیگیری است و جزئیات آن متناسب با روند اجرا اطلاع‌رسانی خواهد شد.