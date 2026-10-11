به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، فاطمه زارع بیدکی با اشاره به بررسی عملکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در کمیسیون تلفیق شورا اظهار کرد: مدیریت بهینه منابع آب، نگهداری اصولی فضای سبز و پیگیری تکمیل بوستان بزرگ محله حسن‌آباد از محورهای این نشست بود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ و توسعه فضای سبز در یزد گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، برنامه‌ریزی دقیق برای مصرف آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری، نقش مهمی در نگهداری پایدار فضای سبز شهری دارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، اقداماتی از جمله تنظیم برنامه آبیاری بر اساس تقویم باغبانی، توسعه شبکه آب خام، استفاده از پساب تصفیه‌شده و بهره‌گیری از گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر در معابر و میادین برای بهبود مدیریت منابع آب پیش‌بینی شده است.

زارع بیدکی با اشاره به بررسی وضعیت فضای سبز محله حسن‌آباد ادامه داد: تکمیل بوستان بزرگ این محله از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود و بر اساس گزارش ارائه‌شده، اعتبار موردنیاز برای تکمیل این پروژه پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری اقدامات باقی‌مانده می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان از این فضای عمومی را فراهم کند. همچنین توسعه متوازن فضاهای سبز محله‌ای و توجه به نیازهای شهروندان باید در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این نشست مقرر شد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، برنامه عملیاتی خود را در زمینه مدیریت منابع آب و نگهداری فضای سبز به کمیسیون ارائه کند. همچنین روند تکمیل پروژه‌های فضای سبز محله حسن‌آباد پیگیری شود و گزارش پیشرفت اقدامات در جلسات آینده شورا ارائه شود.