  1. استانها
  2. یزد
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

حفظ فضای سبز یزد و تکمیل بوستان حسن‌آباد در دستور کار شورا

حفظ فضای سبز یزد و تکمیل بوستان حسن‌آباد در دستور کار شورا

یزد- رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از بررسی راهکارهای مدیریت منابع آب و پیش‌بینی اعتبار موردنیاز برای تکمیل بوستان بزرگ حسن‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، فاطمه زارع بیدکی با اشاره به بررسی عملکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در کمیسیون تلفیق شورا اظهار کرد: مدیریت بهینه منابع آب، نگهداری اصولی فضای سبز و پیگیری تکمیل بوستان بزرگ محله حسن‌آباد از محورهای این نشست بود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ و توسعه فضای سبز در یزد گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، برنامه‌ریزی دقیق برای مصرف آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری، نقش مهمی در نگهداری پایدار فضای سبز شهری دارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، اقداماتی از جمله تنظیم برنامه آبیاری بر اساس تقویم باغبانی، توسعه شبکه آب خام، استفاده از پساب تصفیه‌شده و بهره‌گیری از گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر در معابر و میادین برای بهبود مدیریت منابع آب پیش‌بینی شده است.

زارع بیدکی با اشاره به بررسی وضعیت فضای سبز محله حسن‌آباد ادامه داد: تکمیل بوستان بزرگ این محله از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود و بر اساس گزارش ارائه‌شده، اعتبار موردنیاز برای تکمیل این پروژه پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری اقدامات باقی‌مانده می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان از این فضای عمومی را فراهم کند. همچنین توسعه متوازن فضاهای سبز محله‌ای و توجه به نیازهای شهروندان باید در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این نشست مقرر شد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، برنامه عملیاتی خود را در زمینه مدیریت منابع آب و نگهداری فضای سبز به کمیسیون ارائه کند. همچنین روند تکمیل پروژه‌های فضای سبز محله حسن‌آباد پیگیری شود و گزارش پیشرفت اقدامات در جلسات آینده شورا ارائه شود.

کد مطلب 6974138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها