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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۱ هزار تن پسته در خاتم

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۱ هزار تن پسته در خاتم

یزد- مدیر جهاد کشاورزی خاتم از پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۱ هزار تن پسته از ۱۵ هزار هکتار باغ این شهرستان تا پایان مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، ناصر محمودی با اشاره به آغاز برداشت پسته از اواخر شهریورماه اظهار کرد: عملیات برداشت این محصول تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان خاتم به کشت پسته اختصاص دارد، افزود: ارقام اکبری، احمدآقایی، کله‌قوچی و اوحدی از مهم‌ترین ارقام تولیدی این شهرستان هستند و اکبری و احمدآقایی سهم قابل‌توجهی از تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با اشاره به ظرفیت فرآوری محصول در منطقه گفت: پسته برداشت‌شده در بیش از ۶۰ واحد ترمینال فرآوری و سورتینگ، آماده‌سازی و درجه‌بندی می‌شود تا برای عرضه به بازارهای داخلی و صادرات آماده شود.

محمودی افزود: بخش عمده پسته تولیدی خاتم در بازار داخلی مصرف می‌شود و مازاد آن به کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی صادر می‌شود. کیفیت این محصول، به‌ویژه در ارقام اکبری و احمدآقایی، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات و ارزآوری فراهم کرده است.

وی مدیریت منابع آبی را از اولویت‌های بخش کشاورزی شهرستان دانست و تصریح کرد: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهینه‌سازی مصرف آب، اصلاح الگوی کشت و بهره‌گیری از روش‌های علمی در مدیریت باغ‌ها، با هدف افزایش بهره‌وری و پایداری تولید دنبال می‌شود.

محمودی استفاده بهینه از کودها و سموم و ترویج روش‌های نوین باغداری را از دیگر راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصول برشمرد.

وی همچنین از اجرای برنامه کنترل کیفیت پسته در مراحل مختلف تولید خبر داد و گفت: این برنامه با هدف بهبود مدیریت باغ‌ها، ارتقای کیفیت محصول، کاهش خطر آلودگی به آفلاتوکسین و تقویت حضور پسته خاتم در بازارهای صادراتی اجرا می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم تأکید کرد: پایش کیفیت محصول از مرحله تولید تا فرآوری و عرضه، در کنار مدیریت مصرف آب و به‌کارگیری روش‌های علمی باغداری، از محورهای اصلی افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه پسته این شهرستان در بازارهای داخلی و خارجی است.

کد مطلب 6974404

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