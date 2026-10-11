به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، ناصر محمودی با اشاره به آغاز برداشت پسته از اواخر شهریورماه اظهار کرد: عملیات برداشت این محصول تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان خاتم به کشت پسته اختصاص دارد، افزود: ارقام اکبری، احمدآقایی، کله‌قوچی و اوحدی از مهم‌ترین ارقام تولیدی این شهرستان هستند و اکبری و احمدآقایی سهم قابل‌توجهی از تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با اشاره به ظرفیت فرآوری محصول در منطقه گفت: پسته برداشت‌شده در بیش از ۶۰ واحد ترمینال فرآوری و سورتینگ، آماده‌سازی و درجه‌بندی می‌شود تا برای عرضه به بازارهای داخلی و صادرات آماده شود.

محمودی افزود: بخش عمده پسته تولیدی خاتم در بازار داخلی مصرف می‌شود و مازاد آن به کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی صادر می‌شود. کیفیت این محصول، به‌ویژه در ارقام اکبری و احمدآقایی، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات و ارزآوری فراهم کرده است.

وی مدیریت منابع آبی را از اولویت‌های بخش کشاورزی شهرستان دانست و تصریح کرد: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهینه‌سازی مصرف آب، اصلاح الگوی کشت و بهره‌گیری از روش‌های علمی در مدیریت باغ‌ها، با هدف افزایش بهره‌وری و پایداری تولید دنبال می‌شود.

محمودی استفاده بهینه از کودها و سموم و ترویج روش‌های نوین باغداری را از دیگر راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصول برشمرد.

وی همچنین از اجرای برنامه کنترل کیفیت پسته در مراحل مختلف تولید خبر داد و گفت: این برنامه با هدف بهبود مدیریت باغ‌ها، ارتقای کیفیت محصول، کاهش خطر آلودگی به آفلاتوکسین و تقویت حضور پسته خاتم در بازارهای صادراتی اجرا می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم تأکید کرد: پایش کیفیت محصول از مرحله تولید تا فرآوری و عرضه، در کنار مدیریت مصرف آب و به‌کارگیری روش‌های علمی باغداری، از محورهای اصلی افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه پسته این شهرستان در بازارهای داخلی و خارجی است.