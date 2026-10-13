به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست هماهنگی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، امروز با حضور مسئولان کمیته‌های فرهنگی، حراست، بازرسی، مالی، پشتیبانی، طرح و برنامه ، فناوری و کمیته روابط عمومی ستاد برگزاری مسابقات و مدعوین ویژه در محل سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدناصرالدین نوری‌زاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در این نشست با اشاره به جایگاه قرآن در منظومه فکری رهبر شهید اظهار کرد: برگزاری این دوره از مسابقات در نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید، فرصتی برای بازخوانی مطالبات قرآنی ایشان و تلاش برای تحقق این رهنمودهاست.

وی با اشاره به مطالبات متعدد رهبر شهید در حوزه قرآن افزود: نزدیک‌تر کردن جامعه به فهم قرآن کریم، فراهم کردن زمینه انس عمومی با آیات الهی، متجلی شدن رفتار قرآنی در جامعه، عمل به دستورات قرآن، حفظ و تکرار آیات، گسترش جلسات قرآنی و تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن از جمله محورهای مورد تأکید ایشان بوده است.

نوری‌زاده، تسلط بر معانی قرآن و ترویج تلاوت معناگرا را از دیگر مطالبات رهبر شهید برشمرد و تصریح کرد: باید عملکرد خود را با آنچه خداوند در قرآن از ما خواسته است، بسنجیم و حرمت کلام وحی را پاس بداریم.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه مسابقات قرآن نباید صرفاً به رقابت میان قاریان و حافظان محدود شود، خاطرنشان کرد: هدف اصلی، شناسایی استعدادهای برتر قرآنی و فراهم کردن زمینه انس عمومی مردم با قرآن کریم است و مسابقات باید به‌عنوان درگاهی برای تحقق این اهداف عمل کند.

وی با اشاره به میزبانی استان سیستان و بلوچستان از این دوره مسابقات گفت: امیدواریم این رویداد با امنیت، استقبال مناسب و رقابتی سالم میان متسابقان برگزار شود.

رقابت ۳۸۰ متسابق در مرحله نهایی

در ادامه این نشست، مهدی قره‌شیخلو، دبیر ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کشور، با تشریح روند برگزاری مراحل مقدماتی و نهایی اظهار کرد: مرحله مقدماتی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش برادران طی ۱۱ روز و در بخش خواهران طی هفت روز، به‌صورت غیرحضوری و در محل سازمان اوقاف برگزار شد.

وی افزود: در این مرحله ۵۵۳ نفر از سراسر کشور شرکت کردند که از میان آنان، ۲۲۵ نفر در بخش برادران و ۱۵۵ نفر در بخش خواهران به مرحله نهایی راه یافتند. این افراد در رشته‌های مختلف و در گروه‌های سنی بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال در زاهدان به رقابت خواهند پرداخت.

دبیر ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کشور با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای میزبانی این رویداد گفت: با هماهنگی مسئولان استان سیستان و بلوچستان، مسابقات امسال در یک محل متمرکز شده و تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان میزبان رقابت‌ها خواهد بود.

قره‌شیخلو درباره زمان‌بندی برگزاری مسابقات توضیح داد: برنامه‌های بخش بانوان از ساعت ۸ تا ۱۳ و برنامه‌های بخش آقایان از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ورود متسابقان به استان از سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود و مراسم افتتاحیه مسابقات صبح چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار خواهد شد. رقابت‌های بخش آقایان از بعدازظهر همان روز آغاز می‌شود و تا مرحله نهایی در دوشنبه دوم آذرماه ادامه می‌یابد.

دبیر ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کشور اضافه کرد: رقابت‌های بخش بانوان از صبح پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه آغاز می‌شود و مرحله نهایی این بخش سه‌شنبه سوم آذرماه برگزار خواهد شد. مراسم اختتامیه نیز عصر همان روز پس از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود و خروج متسابقان از استان برای چهارشنبه چهارم آذرماه پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان استانی، ابراز امیدواری کرد که مسابقات با نظم و کیفیت مطلوب برگزار شود.

مسابقات قرآن فرصتی برای گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، نیز در این نشست با تأکید بر نقش بخش فرهنگی در برگزاری مسابقات گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی در این رویداد در کنار ستاد برگزاری حضور دارد و برگزاری مسابقات در استان سیستان و بلوچستان می‌تواند به نقطه قوتی برای کشور، نظام و سازمان اوقاف تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به ابعاد فرهنگی مسابقات افزود: در کنار بخش‌های فنی و داوری، کمیته فرهنگی و کمیته محافل نقش مهمی در گسترش فضای قرآنی در سطح شهر دارند. آشنایی مردم و به‌ویژه نوجوانان با چهره‌های شاخص قرآنی می‌تواند زمینه علاقه‌مندی بیشتر آنان به قرآن کریم را فراهم کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، تبیین مفاهیم قرآنی متناسب با شرایط روز جامعه را از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی دانست و اظهار کرد: تبیین آیات قرآن در ارتباط با شرایط جنگ و موضوع استکبارستیزی، از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه‌های فرهنگی مسابقات مورد توجه قرار گیرد.

عادل همچنین از پیش‌بینی برپایی نمایشگاه قرآنی در حاشیه این دوره از مسابقات خبر داد و گفت: امسال نمایشگاه با محوریت رهبر شهید و شخصیت قرآنی ایشان برگزار می‌شود؛ شخصیتی که در سال‌های گذشته، متسابقان فرصت دیدار با ایشان را داشتند و بازدیدهای ایشان از نمایشگاه‌های قرآنی نیز بخشی از خاطرات این رویداد بوده است.

در پایان این نشست، مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ارائه کردند.