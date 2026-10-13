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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

کشف ۶۷۸ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان طی پنج روز

کشف ۶۷۸ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان طی پنج روز

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۶۷۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر، دستگیری ۱۰۴ قاچاقچی و خرده‌فروش و جمع‌آوری ۸۲۹ معتاد متجاهر در اجرای طرح «آرامش در شهر و امید به زندگی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی شامگاه سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان در جریان اجرای پنج‌روزه طرح «آرامش در شهر و امید به زندگی»، موفق به کشف ۶۷۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۷ قاچاقچی و ۸۷ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و یک دستگاه وسیله نقلیه نیز توقیف شد.

وی ادامه داد: در این مدت ۸۲۹ معتاد متجاهر جمع‌آوری شدند که با توجه به ظرفیت موجود در مراکز نگهداری و کمپ‌ها، ۸۰ نفر از آنان به مراکز بازپروری تحویل داده شدند.

سردار اسحاقی با قدردانی از همکاری مردم با پلیس تأکید کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با معضلات اجتماعی مرتبط با مواد مخدر برخورد می‌کنند و آماده دریافت اخبار، اطلاعات، پیشنهادها و انتقادهای شهروندان هستند.

وی از شهروندان خواست برای اعلام گزارش‌ها و اطلاعات مرتبط با این حوزه، از طریق شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ با پلیس در ارتباط باشند.

کد مطلب 6977215

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