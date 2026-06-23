رقابت ۳۱۴ حافظ و قاری قرآن کریم در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله شهرستانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور ۳۱۴ نفر از فعالان قرآنی پنج شهرستان استان کردستان در سنندج برگزار شد؛ رویدادی که با هدف شناسایی استعدادهای برتر قرآنی و معرفی برگزیدگان به مراحل استانی و کشوری برگزار می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج شامگاه سه شنبه در حاشیه برگزاری این دوره از مسابقات با اشاره به استقبال علاقه‌مندان از این دوره از مسابقات اظهار کرد: چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مرحله شهرستانی در دو بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود.

کاوه اسفندیاری افزود: این رقابت‌ها در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار شده و حضور گسترده نوجوانان و جوانان در کنار پیشکسوتان قرآنی نشان‌دهنده علاقه‌مندی و ظرفیت بالای منطقه در حوزه فعالیت‌های قرآنی است.

وی ادامه داد: برگزاری این مسابقات فرصتی برای کشف استعدادهای جدید و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی فعالان قرآنی استان خواهد بود.

رقابت متسابقان در پنج رشته قرآنی

اسفندیاری با اشاره به رشته‌های این دوره از مسابقات گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ قرآن کریم، قرائت، ترتیل، دعاخوانی و اذان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: برگزیدگان این مرحله پس از ارزیابی‌های لازم به مراحل استانی و سپس کشوری راه خواهند یافت و نمایندگان شایسته‌ای برای معرفی ظرفیت‌های قرآنی منطقه خواهند بود.

داوری با حضور چهره‌های برجسته قرآنی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج با تأکید بر اهمیت کیفیت برگزاری این رقابت‌ها تصریح کرد: برای حفظ عدالت در ارزیابی‌ها و بهره‌گیری شرکت‌کنندگان از تجربه‌های تخصصی، از داوران برجسته و دارای سابقه کشوری برای قضاوت این مرحله استفاده شده است.

وی گفت: حضور داوران توانمند نقش مهمی در ارتقای سطح مسابقات و ارائه بازخوردهای تخصصی به متسابقان خواهد داشت.

اسفندیاری در ادامه با اشاره به میزبانی موفق سنندج از مسابقات کشوری قرآن کریم در سال گذشته اظهار کرد: این میزبانی موجب افزایش انگیزه و شور قرآنی میان نوجوانان و جوانان منطقه شده و زمینه حضور پررنگ‌تر علاقه‌مندان در فعالیت‌های قرآنی را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های قرآنی ارزشمندی در کردستان وجود دارد و امیدواریم با استمرار این برنامه‌ها شاهد درخشش بیشتر نمایندگان استان در مراحل استانی و کشوری مسابقات قرآن کریم باشیم.