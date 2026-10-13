توقیف ۱۶۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد رفیعی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی را کشف کنند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت‌ موفقیت‌آمیز توسط مرزبانان اظهار داشت: مأموران در این عملیات ها موفق شدند، ضمن توقیف ۹۲ دستگاه انواع خودروی وسیله نقلیه سبک وسنگین، مقدار ۱۶۹ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

️وی با اشاره به دستگیری ۶۹متهم، افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۲۵۳ میلیارد یال برآورد شده است.