به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه حجتالاسلام سید ناصرالدین نوریزاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، مهدی قرهشیخلو، مسئول برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم، با علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست موضوعات مرتبط با برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد قرآنی در شهر زاهدان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین ظرفیتها و زیرساختهای استان در حوزههای مختلف از جمله اسکان و پذیرایی از متسابقان و عوامل اجرایی، حملونقل، مسائل امنیتی و انتظامی، امور فرهنگی و رسانهای، فضاهای برگزاری مسابقات و نحوه مشارکت و همکاری دستگاههای اجرایی استان بررسی و درباره آن تبادل نظر شد.
حاضران در این نشست بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای فرهنگی استان تأکید کردند تا زمینه برگزاری مطلوب و شایسته این رویداد مهم قرآنی در زاهدان فراهم شود.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این جلسه گفت: چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از مهمترین رویدادهای قرآنی کشور به شمار میرود و برگزاری آن در زاهدان فرصتی برای معرفی ظرفیتهای قرآنی، فرهنگی و اجتماعی سیستان و بلوچستان و میزبانی شایسته از برگزیدگان و نخبگان قرآنی کشور خواهد بود.
نظر شما