ثبت نام ۶۷ هزار قاری در چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، در آستانه برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و همچنین چهل‌ودومین و چهل‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن، امروز با حضور حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف، حجت‌الاسلام سیدناصرالدین نوری‌زاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی در این نشست با تأکید بر اینکه فعالیت‌های قرآنی نجات‌بخش است، اظهار کرد: در صورت فراهم بودن شرایط، مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد و در غیر این صورت، تهران میزبان این رقابت‌ها خواهد بود. همچنین اگر شرایط حضور متسابقان مهیا نباشد، مسابقات به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مسابقات بین‌المللی قرآن نیز گفت: این مسابقات نیز متناسب با شرایط کشور به‌صورت حضوری یا غیرحضوری برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در دوران شیوع کرونا تنها کشوری بود که مسابقات بین‌المللی قرآن را بدون وقفه و به‌صورت مجازی برگزار کرد.

رئیس سازمان اوقاف با اشاره به برگزاری باشکوه آیین اختتامیه مسابقات اخیر قرآن در تهران، از استقبال گسترده شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان به این رویداد قرآنی خبر داد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام سیدناصرالدین نوری‌زاده با استناد به خطبه ۱۷۶ نهج‌البلاغه، قرآن را هدایتگری دانست که انسان را از گمراهی نجات می‌دهد و گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان اوقاف، فعالیت‌های قرآنی است که در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه مسابقات قرآن، بخش مهمی از برنامه‌های سازمان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه امسال نخستین سال برگزاری مسابقات قرآن پس از فقدان رهبر شهید انقلاب اسلامی است، افزود: باید فاخرترین و باشکوه‌ترین برنامه‌ها را برگزار کنیم تا بتوانیم این رسالت قرآنی را به بهترین شکل به انجام برسانیم.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با ارائه گزارشی از روند برگزاری مسابقات گفت: ثبت‌نام چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ابتدا تا پایان اردیبهشت‌ماه انجام شد و بیش از ۶۷ هزار نفر از بانوان و آقایان در رشته‌های مختلف ثبت‌نام کردند. مسابقات مرحله شهرستانی به پایان رسیده و اکنون مرحله استانی در حال برگزاری و اختتام است.

وی افزود: برنامه‌ریزی بر این است که مرحله نهایی مسابقات سراسری در استان سیستان و بلوچستان برگزار شود و همچنین سومین دوره مسابقات «رویش‌ها» ویژه نوجوانان در آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) و سومین دوره مسابقات معارفی در شهر قم برگزار خواهد شد. علاوه بر این، مقدمات برگزاری چهل‌ودومین و چهل‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن نیز در حال انجام است.

در بخش دیگری از جلسه، مهدی قره‌شیخلو، دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور، ضمن ارائه پیشنهادهایی درباره نحوه برگزاری مسابقات سراسری در سیستان و بلوچستان، به تشریح برنامه برگزاری دو دوره مسابقات بین‌المللی پرداخت.

وی پیشنهاد کرد با توجه به همزمانی برگزاری دو دوره مسابقات بین‌المللی، بخشی از مراحل به‌صورت غیرحضوری برگزار شود؛ به این ترتیب که مرحله مقدماتی دوره گذشته به‌صورت مجازی و مرحله نهایی آن به‌صورت حضوری برگزار شود و برای دوره جدید نیز ابتدا مرحله نیمه‌نهایی به‌صورت غیرحضوری و سپس مرحله نهایی به‌صورت حضوری برگزار شود.

عباس لهرسبی، مدیرکل روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این نشست با اشاره به مسئولیت روابط عمومی در حوزه اطلاع‌رسانی و تبلیغات مسابقات گفت: سیاست‌گذاری و محوریت تبلیغات بر عهده روابط عمومی سازمان خواهد بود و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی در هر استان نیز توسط همان استان انجام می‌شود.

در پایان این جلسه مقرر شد شرح وظایف کمیته‌های مختلف ستاد مسابقات ابلاغ شود، جلسات ستاد به‌صورت منظم هر دو هفته یک‌بار برگزار شود و هر کمیته برنامه‌های اجرایی و نیازهای بودجه‌ای خود را برای بررسی و تصویب ارائه کند.

همچنین احکام روسای کمیته های ستاد برگزاری مسابقات قرآن کریم از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، به اعضا اهدا شد.