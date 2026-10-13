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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

آغاز رزمایش بازدارندگی هسته‌ای ناتو

آغاز رزمایش بازدارندگی هسته‌ای ناتو

رزمایش بازدارندگی هسته‌ای ناتو با نام «ظهر پایدار ۲۰۲۶» به میزبانی ایتالیا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فورسز نیوز، ناتو رزمایش سالانه بازدارندگی هسته‌ای خود با نام «ظهر پایدار ۲۰۲۶» (Steadfast Noon) را آغاز کرده است؛ فعالیتی که از مدت‌ ها پیش برای آن برنامه‌ ریزی شده بود.

این رزمایش بخشی از تلاش‌های این ائتلاف نظامی برای حفظ آمادگی و آزمودن سازوکارهایی است که به توان بازدارندگی و دفاعی این اتحاد ۳۲ عضوی کمک می‌کنند.

مارک روته، دبیرکل ناتو، در این خصوص ادعا کرد: این رزمایش به ما کمک می‌ کند تا از برخورداری از قابلیتی ایمن، امن، کارآمد و معتبر برای حفظ صلح، جلوگیری از اعمال فشار و بازداشتن هرگونه تجاوز، اطمینان حاصل کنیم. این رزمایش همچنین پیام آشکاری از وحدت و عزم راسخ ما را مخابره می‌کند.

کد مطلب 6976978

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