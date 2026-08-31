به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: فعالیت نظامی ناتو به شکلی است که برای امنیت روسیه تهدید ایجاد می کند.

وی افزود: فعالیت نظامی ناتو در قطب شمال خطر وقوع حوادثی را افزایش می‌دهد که می‌توانند موجب رویارویی مسلحانه شوند. ناتو درصدد است قطب شمال را به جبهه جدیدی برای مهار روسیه و متحدان آن تبدیل کند.

وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: ناتو در حال نظامی‌سازی قطب شمال و ایجاد کانون‌های تنش بین‌المللی در این منطقه است. این ائتلاف نظامی در مجاورت مستقیم مرزهای شمالی روسیه در حال برگزاری رزمایش های نظامی گسترده است.

لاوروف گفت: شورای قطب شمال با بحران جدی مواجه است و به دلیل اقدامات غرب در حالت انجماد قرار گرفته است. مسکو آماده ازسرگیری فعالیت‌های کامل شورای قطب شمال است، به شرط آنکه سایر اعضا منافع تمامی اعضا را در نظر بگیرند.

وی افزود: غرب تلاش می‌کند با استفاده از تحریم‌های غیرمشروع، حقوق روسیه در همکاری‌های بین‌المللی را تضعیف کند اما روسیه در قطب شمال به دنبال حفظ صلح و ثبات و کاهش تهدیدها علیه امنیت ملی است.