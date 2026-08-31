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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۶

دیپلمات روس: ناتو دنبال تشدید تنش در عرصه جهانی است

دیپلمات روس: ناتو دنبال تشدید تنش در عرصه جهانی است

یک دیپلمات ارشد روس گفت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به‌طور هدفمند دنبال تشدید تنش در عرصه جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دنیس گونچار» سفیر روسیه در بروکسل در مصاحبه با ریانووستی گفت: ناتو با اقدامات بی‌پروای خود، به‌طور هدفمند باعث تشدید تنش در عرصه جهانی می‌شود.

وی افزود: ناتو برای توجیه این رویه، از روس هراسی و طرح ادعای حمله روسیه به کشورهای عضو ناتو تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ استفاده می‌کند.

گونچار افزود: منشا واقعی تنش‌های فزاینده، رفتار تهاجمی ناتو است و یکی از آخرین نمونه‌ها، رزمایش هوایی ائتلاف بود که از پیش اعلام نشده و در نزدیکی کالینینگراد در ماه آگوست برگزار شد.

جنگ اوکراین موجب تشدید تنش ها بین ناتو و روسیه شد. کارشناسان درباره وقوع جنگ هسته ای بین این دو قدرت نظامی هشدار می دهند.

کد مطلب 6932594

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