دیپلمات روس: ناتو دنبال تشدید تنش در عرصه جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «دنیس گونچار» سفیر روسیه در بروکسل در مصاحبه با ریانووستی گفت: ناتو با اقدامات بی‌پروای خود، به‌طور هدفمند باعث تشدید تنش در عرصه جهانی می‌شود.

وی افزود: ناتو برای توجیه این رویه، از روس هراسی و طرح ادعای حمله روسیه به کشورهای عضو ناتو تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ استفاده می‌کند.

گونچار افزود: منشا واقعی تنش‌های فزاینده، رفتار تهاجمی ناتو است و یکی از آخرین نمونه‌ها، رزمایش هوایی ائتلاف بود که از پیش اعلام نشده و در نزدیکی کالینینگراد در ماه آگوست برگزار شد.

جنگ اوکراین موجب تشدید تنش ها بین ناتو و روسیه شد. کارشناسان درباره وقوع جنگ هسته ای بین این دو قدرت نظامی هشدار می دهند.