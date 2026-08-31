دیپلمات روس: ناتو دنبال تشدید تنش در عرصه جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «دنیس گونچار» سفیر روسیه در بروکسل در مصاحبه با ریانووستی گفت: ناتو با اقدامات بیپروای خود، بهطور هدفمند باعث تشدید تنش در عرصه جهانی میشود.
وی افزود: ناتو برای توجیه این رویه، از روس هراسی و طرح ادعای حمله روسیه به کشورهای عضو ناتو تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ استفاده میکند.
گونچار افزود: منشا واقعی تنشهای فزاینده، رفتار تهاجمی ناتو است و یکی از آخرین نمونهها، رزمایش هوایی ائتلاف بود که از پیش اعلام نشده و در نزدیکی کالینینگراد در ماه آگوست برگزار شد.
جنگ اوکراین موجب تشدید تنش ها بین ناتو و روسیه شد. کارشناسان درباره وقوع جنگ هسته ای بین این دو قدرت نظامی هشدار می دهند.
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