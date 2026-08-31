یادداشت مهمان- سعید شهرابی فراهانی، تحلیلگر مسائل راهبردی، امنیتی، روابط بینالملل و حوزه امنیت ملی: تحولات اخیر در آرایش و جابهجایی هواپیماهای سوخترسان ایالات متحده در حوزههای عملیاتی سنتکام و یوکام، از منظر راهبردی قابل توجه است. بر اساس دادههای OSINT و گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت ۱۹ اوت ۲۰۲۶، مجموعاً ۱۸۶ فروند هواپیمای سوخترسان در فهرست مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ شامل ۲۷ فروند KC-46A، تعداد ۱۳۹ فروند KC-135R و ۲۰ فروند KC-135T. این ارقام، در مقایسه با آرایش اعلامشده در ۳ اوت، شش فروند کاهش را نشان میدهد.
با این حال، اهمیت موضوع صرفاً در تعداد هواپیماها خلاصه نمیشود. هواپیمای سوخترسان یکی از عناصر کلیدی در طراحی عملیات هوایی گسترده است. جنگندههای دوربرد و بمبافکنها برای افزایش مداومت پروازی، حفظ زمان حضور در منطقه و اجرای مأموریتهای طولانی به پشتیبانی سوخترسانها نیاز دارند. بنابراین تغییر در استقرار این هواگردها میتواند بخشی از یک روند بزرگتر در زمینه آمادگی، بازآرایی نیروها، رزمایش، پشتیبانی لجستیکی یا حتی سناریوهای احتمالی درگیری باشد.
«بازدارندگی یا مقدمه درگیری؟»
تمرکز بخشی از این آرایش در اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از نظر جغرافیایی اهمیت ویژهای دارد. این نقاط به دلیل نزدیکی به حوزههای عملیاتی خاورمیانه و برخورداری از زیرساختهای نظامی و هوایی، برای پشتیبانی از عملیاتهای منطقهای مناسب هستند. حضور ۱۰ فروند KC-46A در اسرائیل و ۶ فروند در قطر، در کنار تعداد قابل توجه KC-135، نشان میدهد شبکه سوخترسانی آمریکا همچنان ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از عملیات هوایی در منطقه دارد.
اما باید میان «توانایی انجام عملیات» و «تصمیم برای انجام عملیات» تفاوت قائل شد. وجود ظرفیت سوخترسانی بالا بهتنهایی به معنای قطعی بودن حمله نیست. ارتشها معمولاً برای سناریوهای متعدد، از جمله بازدارندگی، رزمایش، جابهجایی نیرو، حفظ آمادگی و واکنش سریع، چنین ظرفیتهایی را در دسترس نگه میدارند.
از این منظر، کاهش شش فروندی نسبت به آرایش سوم اوت نیز قابل تأمل است. اگر هدف صرفاً افزایش فوری ظرفیت تهاجمی بود، انتظار میرفت روند کلی الزاماً افزایشی باشد. بنابراین عدد ۱۸۶ فروند باید در کنار سایر شاخصها، نه بهعنوان یک نشانه قطعی، بلکه بهعنوان یکی از قطعات پازل امنیتی منطقه تحلیل شود.
دیهگو گارسیا؛ حلقهای فراتر از جغرافیای خاورمیانه
دیهگو گارسیا از مهمترین نقاط پشتیبانی راهبردی آمریکا در اقیانوس هند محسوب میشود. گزارش مربوط به حضور پنج هواپیمای سوخترسان، شش جنگنده و دو فروند P-8A در این منطقه، همراه با نشانههایی از حضور شناورهای نظامی و پشتیبانی، در صورت صحت دادهها، نشاندهنده اهمیت استمرار زنجیره لجستیکی آمریکا در فاصلهای قابل توجه از خاورمیانه است.
اهمیت چنین پایگاهی در این است که قدرت نظامی آمریکا تنها به پایگاههای نزدیک منطقه وابسته نیست. شبکهای از پایگاهها، سوخترسانها، کشتیهای پشتیبانی و مسیرهای هوایی و دریایی به واشنگتن امکان میدهد نیروهای خود را در عمق راهبردی مستقر کرده و در صورت نیاز، ظرفیت عملیاتی آنها را افزایش دهد.
در همین چارچوب، استقرار سوخترسانها در اروپا نیز نباید صرفاً با تحولات ایران تفسیر شود. بخشی از هواگردهای مستقر در لهستان با فعالیتهای جاری ناتو در اطراف بالتیک ارتباط دارند و در شرایط عادی ممکن است در پایگاههای دیگری مستقر باشند. این مسئله اهمیت تفکیک تحرکات مرتبط با ایران از تحرکات عمومی آمریکا و ناتو را نشان میدهد.
جنگ آینده فقط با جنگنده آغاز نمیشود
یکی از مهمترین نکات راهبردی این تحولات، نقش لجستیک در جنگ مدرن است. قدرت هوایی بدون سوخت، تعمیرات، مهمات، اطلاعات، ارتباطات و پشتیبانی امکان استمرار ندارد. به همین دلیل، بررسی سوخترسانها گاهی میتواند تصویری بهتر از صرفاً شمار جنگندههای مستقر در یک منطقه ارائه دهد.
با این حال، برای ارزیابی احتمال یک عملیات نظامی، باید مجموعهای از شاخصها همزمان بررسی شوند؛ از جمله افزایش پروازهای شناسایی، جابهجایی بمبافکنها، انتقال مهمات و سامانههای پدافندی، تغییر وضعیت ناوهای هواپیمابر و ناوشکنها، افزایش پروازهای فرماندهی و کنترل، تحرکات ماهوارهای و همچنین تغییرات در سطح هشدار نیروهای منطقهای. بنابراین، استناد به یک شاخص منفرد میتواند به تحلیل هیجانی و نادرست منجر شود.
پیام راهبردی برای ایران
اگر این تحرکات را از زاویه منافع ایران بررسی کنیم، پیام اصلی آن بیش از آنکه «حمله قطعی» باشد، ضرورت آمادگی دائمی و هوشمندی اطلاعاتی است. ایران باید فرض برنامهریزی برای سناریوهای مختلف را جدی بگیرد، بدون آنکه در دام بزرگنمایی یا واکنشهای شتابزده گرفتار شود.
در جنگ شناختی، ایجاد اضطراب عمومی نیز میتواند بخشی از هدف باشد. انتشار مداوم تصاویر هواپیماها، شمارش پروازها و برجستهسازی هر جابهجایی ممکن است در افکار عمومی این تصور را ایجاد کند که حمله «حتماً فردا» رخ خواهد داد. چنین فضایی میتواند خود به ابزار فشار روانی تبدیل شود. از این منظر، پاسخ هوشمندانه، نه انکار تهدید و نه تسلیم شدن در برابر فضای هراس، بلکه تقویت رصد اطلاعاتی، تحلیل چندمنبعی، حفظ آمادگی دفاعی و مدیریت دقیق افکار عمومی است.
جمعبندی؛ نه هراس، نه غفلت
آرایش گزارششده سوخترسانهای آمریکایی در ۱۹ اوت ۲۰۲۶ نشاندهنده وجود ظرفیت قابل توجه پشتیبانی هوایی آمریکا در حوزههای سنتکام و یوکام است؛ اما این داده بهتنهایی اثباتکننده تصمیم قطعی برای حمله به ایران نیست. اهمیت واقعی آن زمانی مشخص میشود که در کنار سایر تحرکات نظامی، سیاسی و اطلاعاتی قرار گیرد.
واقعیت راهبردی این است که آمریکا و متحدانش شبکهای گسترده برای پشتیبانی از عملیاتهای احتمالی در اختیار دارند. در مقابل، ایران نیز برای مواجهه با فشار نظامی و روانی باید بر تابآوری، آمادگی دفاعی، عمق راهبردی و قدرت تحلیل اطلاعاتی تکیه کند. در برابر نمایش قدرت استکباری، مهمترین سلاح، وحشت نیست؛ شناخت دقیق صحنه، حفظ هوشیاری و جلوگیری از غافلگیری است.
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