به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد و محمد کمالی، نماینده استان فارس، با غلبه بر چهار حریف به مدال برنز این رقابت‌ها رسید.

کمالی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر بوستامانته از شیلی را شکست داد و در دور دوم نیز با همین نتیجه از سد مانف از بلغارستان گذشت. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با پیروزی ۸ بر صفر مقابل آرسلان‌بک سلیموف از لهستان، راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

نماینده فارس در نیمه‌نهایی برابر زاکریف از روسیه شکست خورد، اما در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۶ بر صفر یوریک هوویان از ارمنستان را مغلوب کرد و مدال برنز وزن ۶۷ کیلوگرم را به دست آورد.

حذف دیگر نماینده فارس

ابوالفضل فتحی تزنگی، دیگر فرنگی‌کار استان فارس در این رقابت‌ها، در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مقابل دارابوس از مجارستان شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.