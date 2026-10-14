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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۹

کشتی فرنگی امیدهای جهان- لاس وگاس

اولین طلای کشتی فرنگی ایران ضرب شد؛ دو فرنگی‌کار برنزی شدند

اولین طلای کشتی فرنگی ایران ضرب شد؛ دو فرنگی‌کار برنزی شدند

در مسابقات کشتی فرنگی امیدهای جهان ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم اولین طلای ایران را ضرب کرد و محمد کمالی و محمدهادی صیدی به مدال برنز رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا برگزار شد. در وزن ۸۲ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۱ میکلادزه از گرجستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله میهائل لوکاچ از کرواسی را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله در مقابل آراپخانوف از روسیه با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و نخستین فینالیست تیم ملی کشتی فرنگی لقب گرفت. وی در فینال با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل مارتیک پتروسیان از ارمنستان پیروز شد و اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمد کمالی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر بوستامانته از شیلی را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر مقابل مانف از بلغارستان به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد آرسلان‌بک سلیموف از لهستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. کمالی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب زاکریف از روسیه شد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل یوریک هوویان از ارمنستان با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر زامبرانو از اکوادور را شکست داد. وی در دور دوم چاتساتوروف از یونان را با نتیجه ۶ بر ۱ از پیش روی برداشت و به یک چهارم نهایی رسید. صیدی در این مرحله وویچک ایوانوفسکی از لهستان را با نتیجه ۵ بر ۳ شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایهور یاکوشنکو از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. صیدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر نوراسیل امان‌عالی از قزاقستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

کد مطلب 6977285
سیده فرزانه شریفی

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