به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان روزهای ۲۵ لغایت ۲۸ مردادماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر براتیسلاوا، پایتخت کشور اسلواکی برگزار شد و تیم ایران با کسب یک مدال طلا، چهار مدال برنز و ۱۰۹ امتیاز، در جایگاه دوم ردهبندی تیمی قرار گرفت.
برای تیم ملی ایران، آرمین شمسیپور در وزن ۵۵ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.همچنین امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی غریبی در وزن ۶۳ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدینوا در وزن ۷۷ کیلوگرم و امیرحسین نعمتزاده در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.
ردهبندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
۱_ روسیه ۱۴۲ امتیاز ۲_ ایران ۱۰۹ امتیاز ۳_ ازبکستان ۹۵ امتیاز ۴_ ارمنستان ۹۱ امتیاز ۵_ آذربایجان ۹۰ امتیاز ۶_ گرجستان ۸۵ امتیاز ۷_ مجارستان ۷۵ امتیاز ۸_ اوکراین ۵۶ امتیاز ۹_ قزاقستان ۵۵ امتیاز ۱۰_ ژاپن ۴۹ امتیاز
نتایج نمایندگان کشورمان در این دوره از رقابتها به شرح زیر است:
در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسیپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل کریک از اوکراین با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.وی در این مرحله نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر ماکسیم سارمانوف را مغلوب کرد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت. شمسیپور در این مرحله مقابل کوچکاروف از ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد.وی در دیدار پایانی نیز کارومیدزه از گرجستان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ شکست داد و مدال طلای جهان را از آن خود کرد.
در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی حیدری در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مقابل چیتیچ از مولداوی به پیروزی رسید. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۷ بر صفر از سد ژیوکو هینکوف از بلاروس گذشت و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.حیدری در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ ماکاوه از هند را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.وی در این مرحله مقابل آیخان جوادوف از آذربایجان با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و راهی دیدار ردهبندی شد.حیدری در دیدار ردهبندی رودریگز از برزیل را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به مدال برنز رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان دست یافت.
در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی غریبی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر دومینیکا از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۲ بر ۳ احمد یوسف از مصر را شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. غریبی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۴ مارگانیان از ارمنستان را از پیشرو برداشت و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.وی در این مرحله مقابل سلیم کازمخوف از روسیه با نتیجه ۴ بر یک مغلوب شد و راهی دیدار ردهبندی شد. غریبی در این دیدار با نتیجه یک بر یک تیچکاوادزه را شکست داد و صاحب مدال برنز رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان شد.
در وزن ۶۷ کیلوگرم، ایلیا علیخانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل چیچسو از اسلواکی با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید.وی در مرحله بعد موکیموف از ازبکستان را با نتیجه یک بر یک شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. علیخانی در این مرحله مقابل مارکوفسکی از بلاروس با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد، اما با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، جواز حضور در مرحله شانس مجدد را به دست آورد.نماینده کشورمان در مرحله شانس مجدد برابر لائوینا از هلند با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید و راهی دیدار ردهبندی شد. علیخانی در این دیدار مقابل یوریک میختاریان از ارمنستان با نتیجه ۴ بر صفر و با ضربه فنی مغلوب شد و پنجم شد.
در وزن ۷۲ کیلوگرم، احمدرضا محمدیان در دور نخست رایکوویچ از کرواسی را با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل روسیتشویلی از گرجستان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد، از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدینوا در دور نخست ژهاسترایکود از سوئد را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۹ بر ۴ برکوفسکی از روسیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. سعیدینوا در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر باران از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.وی در این مرحله مقابل جاویدان نعمتاف با نتیجه ۷ بر یک شکست خورد و راهی دیدار ردهبندی شد. سعیدینوا در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ آناپیا از قزاقستان را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان شد.
در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در دور نخست هروای از اسلواکی را با نتیجه ۷ بر یک مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز روزاریو از پورتوریکو را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.محمدحسینی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ هوهانیسیان از ارمنستان را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل نیخاف از روسیه با نتیجه ۵ بر یک مغلوب شد و راهی دیدار ردهبندی شد.نماینده کشورمان در دیدار ردهبندی نیز با نتیجه ۹ بر ۴ مقابل سابولچ ایشتوان از مجارستان را شکست خورد و پنجم شد.
در وزن ۸۷ کیلوگرم، امیرحسین نعمتزاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل تاگایف از قزاقستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر یک مغلوب پتروسیان از ارمنستان شد، اما با توجه به فینالیست شدن حریفش، به مرحله شانس مجدد راه یافت.نعمتزاده در این مرحله نیز یونسف از قرقیزستان را با نتیجه ۷ بر ۱ شکست داد و راهی دیدار ردهبندی شد. وی قرار بود در این دیدار به مصاف مایر از اتریش برود که حریف اتریشی به دلیل مصدومیت از حضور در مسابقه انصراف داد و بدین ترتیب نعمتزاده صاحب مدال برنز رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان شد.
در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرسام محمدی در دور نخست مقابل ویتای از مجارستان با نتیجه یک بر یک شکست خورد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد، از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امیرحسین عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر یک بوگر از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ مغلوب عصام حسین از مصر شد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد، از دور رقابتهای قهرمانی جهان کنار رفت.
نظر شما