شانس یک طلا و ۲ برنز برای شاگردان رنگرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در پنج وزن ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم در شهر لاس‌وگاس، کشور آمریکا، برگزار شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمد عشیری در دور اول با نتیجه ۸ بر ۶ مغلوب اسکریپچاک از لهستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از آذربایجان، عشیری هم از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمد کمالی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر بوستامانته از شیلی را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر مقابل مانف از بلغارستان به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد آرسلان‌بک سلیموف از لهستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. کمالی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب زاکریف از روسیه شد و به دیدار رده بندی راه یافت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، احمدرضا محسن نژاد در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب کوچکوروف از ازبکستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از آذربایجان، محسن نژاد حذف شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۱ میکلادزه از گرجستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله میهائل لوکاچ از کرواسی را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله در مقابل آراپخانوف از روسیه با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و نخستین فینالیست تیم ملی کشتی فرنگی لقب گرفت. وی برای کسب مدال طلا در مقابل مارتیک پتروسیان از ارمنستان روبه رو خواهد شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر زامبرانو از اکوادور را شکست داد. وی در دور دوم چاتساتوروف از یونان را با نتیجه ۶ بر ۱ از پیش روی برداشت و به یک چهارم نهایی رسید. صیدی در این مرحله وویچک ایوانوفسکی از لهستان را با نتیجه ۵ بر ۳ شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایهور یاکوشنکو از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد.