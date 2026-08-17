دو قمی روی سکوی جهانی کشتی فرنگی ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در حالی در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، دنبال می‌شود که نمایندگان قم در دو وزن ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم با رسیدن به سکوی سوم جهان، سهم خود را از این رویداد معتبر بین‌المللی به ثبت رساندند.



امیرمهدی سعیدی‌نوا در وزن ۷۷ کیلوگرم و امیرحسین نعمت‌زاده در وزن ۸۷ کیلوگرم، دو نماینده قم در این مسابقات بودند که هر یک با عبور از مراحل مختلف رقابت‌ها، در نهایت به مدال برنز دست یافتند.



سعیدی‌نوا مسیر خود برای رسیدن به سکوی جهانی را با پیروزی مقابل حریفانی از سوئد، روسیه و اوکراین آغاز کرد و با عملکرد موفق در این دیدارها توانست خود را به جمع مدعیان این وزن برساند.



این فرنگی‌کار قمی در مرحله نیمه‌نهایی برابر جاویدان نعمت‌اف قرار گرفت اما در پایان این مبارزه مغلوب حریف خود شد تا شانس کسب مدال طلا را از دست بدهد و برای تصاحب نشان برنز راهی دیدار رده‌بندی شود.



سعیدی‌نوا برنز گرفت



سعیدی‌نوا در دیدار رده‌بندی وزن ۷۷ کیلوگرم برابر نماینده قزاقستان به روی تشک رفت و با ارائه نمایشی برتر، حریف خود را با نتیجه پنج بر صفر شکست داد.



این پیروزی برای فرنگی‌کار قمی به منزله کسب جایگاه سوم جهان بود و به این ترتیب نخستین مدال برنز نمایندگان قم در این دوره از رقابت‌های جهانی جوانان به نام سعیدی‌نوا ثبت شد.



در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز امیرحسین نعمت‌زاده دیگر نماینده قم بود که پس از استراحت در دور نخست، رقابت خود را از دور دوم آغاز کرد و برابر تاگایف از قزاقستان قرار گرفت.



نعمت‌زاده در این مبارزه عملکرد قدرتمندی داشت و با نتیجه هشت بر صفر از سد حریف قزاقستانی عبور کرد تا با پیروزی قاطع، راه خود را برای ادامه حضور در جدول اصلی مسابقات هموار کند.



نعمت‌زاده از شانس مجدد به مدال رسید



فرنگی‌کار قمی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل پتروسیان از ارمنستان قرار گرفت اما با نتیجه پنج بر یک شکست خورد و در شرایطی که ادامه حضورش در رقابت‌ها به نتیجه مبارزات حریف وابسته بود، در انتظار تعیین تکلیف جدول ماند.



با فینالیست شدن حریف ارمنستانی، نعمت‌زاده فرصت حضور در جدول شانس مجدد را به دست آورد و بار دیگر برای رسیدن به سکوی جهانی به میدان رفت.



وی در مرحله شانس مجدد برابر یونسف از قرقیزستان کشتی گرفت و با برتری هفت بر صفر، جواز حضور در دیدار رده‌بندی وزن ۸۷ کیلوگرم را به دست آورد.



قرار بود نعمت‌زاده در دیدار رده‌بندی برابر مایر از اتریش مبارزه کند اما با انصراف حریف اتریشی که به دلیل مصدومیت قادر به حضور در این دیدار نبود، مدال برنز به نماینده قم رسید.



کشتی قم دو سکوی جهانی گرفت



به این ترتیب پرونده حضور دو فرنگی‌کار قمی در رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان با کسب دو مدال برنز بسته شد و امیرمهدی سعیدی‌نوا و امیرحسین نعمت‌زاده هر دو در جمع مدال‌آوران این مسابقات قرار گرفتند.



این دو نشان برنز حاصل عملکرد نمایندگان قم در اوزان ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم است که با پیروزی‌های متعدد در مراحل مختلف و استفاده از فرصت‌های ایجادشده در جدول مسابقات، در نهایت دو سکوی ارزشمند جهانی را به نام کشتی فرنگی قم ثبت کردند.