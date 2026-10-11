حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی با اشاره به برگزاری نخستین رویداد استانی «صبا» در خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی نخستین استانی بود که این رویداد را با هدف گردهمایی، تبادل تجربه و توانمندسازی کنشگران عرصه ازدواج و واسطه‌گری برگزار کرد.

وی افزود: پیش از برگزاری رویداد استانی، در هر شهرستان یک کارگاه نیم‌روزه با هدف شناسایی فعالان عرصه ازدواج، تهیه شناسنامه فعالیت‌های آنان، تجربه‌نگاری و شناسایی افراد شاخص این حوزه برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این برنامه برای نخستین‌بار برگزار شده و همچنان به پایش و شناسایی بیشتر نیاز دارد، گفت: لازم است شناسایی فعالان این عرصه در مناطق مختلف، به‌ویژه روستاها، با جدیت بیشتری دنبال شود.

حجت الاسلام سالاری‌مکی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در این رویداد بیان کرد: پس از برگزاری رویداد، حلقه‌های فعالان عرصه ازدواج در شهرستان‌ها شکل می‌گیرد و جلسات مستمری با آنان خواهیم داشت تا این شبکه گسترش یابد و کنشگران بتوانند افراد فعال دیگر را نیز شناسایی و وارد میدان کنند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی ما برای شش ماه آینده، برگزاری حداقل دو رویداد در هر شهرستان است تا ضمن توسعه فعالیت‌های مرتبط با تسهیل ازدواج و ترویج ازدواج آسان، زمینه توانمندسازی کنشگران و تبادل تجربه نیز فراهم شود.

توسعه فعالیت‌های بومی در حوزه ازدواج

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری دومین رویداد استانی «صبا» در اسفندماه خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، با اجرای برنامه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازی، زمینه تقویت فعالیت‌های مردمی در حوزه ازدواج را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع‌تر برای سال آینده گفت: باید ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و افراد جدید در حوزه واسطه‌گری ازدواج، عملیات‌ها و برنامه‌های متناسب با شرایط بومی هر شهرستان طراحی شود تا فعالان این عرصه بتوانند متناسب با نیازهای منطقه خود نقش‌آفرینی کنند.

حجت الاسلام سالاری‌مکی با بیان اینکه فعالان عرصه ازدواج تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: تلاش داریم با حمایت از این افراد، ظرفیت‌های مردمی را برای ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری فعال کنیم.

وی با اشاره به دشواری‌های ترویج ازدواج و فرزندآوری در شرایط اقتصادی کنونی افزود: اقناع جامعه در این زمینه کار آسانی نیست، اما اگر فعالیت‌ها با رویکردی دانش‌بنیان، اخلاص و مهارت کافی در حوزه واسطه‌گری دنبال شود، می‌توان به نتایج بهتری دست یافت.

واسطه‌گری ازدواج به معنای پذیرش تمام مسئولیت زندگی زوجین نیست

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پاسخ به سوالی پیرامون برخی نگرانی‌ها درباره پیامدهای ازدواج‌های معرفی‌شده از سوی واسطه‌ها گفت: ممکن است یک واسطه برای شکل‌گیری چندها ازدواج تلاش کند، اما در یک یا دو مورد نتیجه مطلوب حاصل نشود؛ این مسئله نباید موجب نادیده گرفتن موفقیت‌های دیگر یا زیر سؤال رفتن اصل فعالیت واسطه‌گری شود.

وی تأکید کرد: البته واسطه‌گران باید در انتخاب و معرفی افراد دقت بیشتری داشته باشند و در کنار واسطه‌گری، موضوع مشاوره‌های تخصصی، مهارت‌آموزی و شناخت شرایط طرفین نیز مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام سالاری‌مکی افزود: نباید تمام مسئولیت اتفاقات پس از ازدواج را بر عهده واسطه‌گر گذاشت؛ چراکه نقش واسطه، ایجاد زمینه آشنایی و کمک به شکل‌گیری ازدواج است و نمی‌توان او را مسئول صفر تا صد زندگی مشترک زوجین دانست.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه مراکز همسان‌گزینی در شهرستان‌ها اظهار کرد: خراسان جنوبی ظرفیت آن را دارد که هر شهرستان از یک مرکز همسان‌گزینی برخوردار باشد تا دختران، پسران و خانواده‌های آنان بتوانند با مراجعه به این مراکز، از مشاوره اصولی بهره‌مند شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در این مراکز می‌توان با بررسی چالش‌ها، افزایش شناخت متقابل زوجین و بهره‌گیری از مشاوران متخصص، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر را فراهم کرد و در صورت بروز اختلاف در مراحل اولیه آشنایی، برای حل آن از مشاوره تخصصی کمک گرفت.