همدان پایلوت رویداد ملی «صبا» برای تسهیل ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کامرانی صالح ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح ابعاد رویداد ملی «صبا» اظهار کرد: این رویداد یک حرکت مقطعی نیست بلکه فرآیندی هدفمند برای شناسایی کنشگران واسطه‌گری ازدواج در محلات، توانمندسازی و ایجاد شبکه منسجم از فعالان مردمی است.

وی با اشاره به اهمیت واسطه‌گری اصولی در همسریابی تصریح کرد: یکی از موانع جدی ازدواج نبود بستری مناسب برای آشنایی هدفمند است و واسطه‌گری سامان‌یافته می‌تواند نقش موثری در رفع این مانع و تسهیل تشکیل خانواده ایفا کند.

دبیر رویداد ملی «صبا» در همدان با استناد به یافته‌های پژوهشی ادامه داد: ۶۰ درصد از عوامل طلاق ریشه در فقدان مهارت‌های زندگی و انتخاب نامناسب همسر دارد که این موضوع اهمیت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های تخصصی را دوچندان می‌کند.

وی از اجرای برنامه‌های ویژه هفته ازدواج در استان خبر داد و افزود: از ۱۹ مهرماه نزدیک به ۳۰۰ کارگاه آمادگی پیش از ازدواج در سطح استان برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت مشاوره رایگان به سامانه مربوطه مراجعه کنند و ارائه خدمات مشاوره‌ای به دهک‌های درآمدی یک تا سه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کامرانی صالح با بیان اینکه تسهیل ازدواج ترکیبی از مشارکت مردمی و حمایت‌های حاکمیتی است، گفت: در کنار ظرفیت‌های مردمی پیگیری مطالبات جوانان در حوزه‌های اشتغال، مسکن و تسهیلات بانکی از اولویت‌های این رویداد است.

وی از تشکیل مجمع خیرین ازدواج با محوریت دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان خبر داد و افزود: هدف از این مجمع تجمیع ظرفیت‌ها برای رفع موانع ازدواج جوانان است و در خصوص تسهیلات ازدواج طبق گزارش مسئولان استانی وضعیت پرداخت‌ها بهبود یافته اما پیگیری‌ها برای رفع موانع باقی‌مانده همچنان در دستور کار است.

دبیر رویداد ملی «صبا» در همدان به فعالیت‌های مرکز جامعه پردازی خانواده اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۱۰۰ مجموعه خانواده محور در استان همدان شبکه شده‌اند که در سه تا چهار سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار نفر را زیر پوشش آموزش‌های مرتبط قرار داده‌اند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد «هم‌آرا» در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این رویداد با تمرکز بر توانمندسازی مجموعه‌های مردم در بازه زمانی سه ماهه به بررسی و حل چالش‌های حوزه‌های ازدواج، طلاق، جمعیت و هویت بانوان خواهد پرداخت.

کامرانی صالح در پایان با انتقاد از تحلیل‌های آماری سطحی درباره نسبت طلاق به ازدواج، تاکید کرد: برای درک واقع‌بینانه وضعیت خانواده باید روندها در بازه زمانی طولانی مدت بررسی شوند و هدف نهایی «صبا» هم‌افزایی مردم، خیرین و دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد بستری امیدبخش و تسهیل‌گر برای نسل جوان است.