تیم کشتی فرنگی امیدهای ایران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای رده بندی و فینال روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در پنج وزن ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسی پور در دور اول با نتیجه ۱۳ بر ۴ ماکسیم سارمانوف از مولدوای را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر ژائو از چین را شکست داد. شمسی پور در یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۱ مغلوب موره از هند شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، شمسی پور به گروه شانس مجدد بازگشت. با این حال، وی به دلیل مصدومیت نتوانست به مبارزات خود ادامه دهد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، عرفان جرکنی در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ خوزروانیزه از گرجستان را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر از سد تروپلینی از آلبانی گذشت. جرکنی در مرحله بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد ویتالی اریومنکو از مولداوی گذشت و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله انگی از ترکیه را ۵ بر ۱ مغلوب کرد و فینالیست شد. جرکنی در دیدار نهایی با نتیجه ۲ بر۱ ماناتو ناکامورا از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر یرمیف از استونی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب علم‌الدین از مصر شد و با توجه به حضور حریفش در فینال، بویری به جدول شانس مجدد برگشت. وی با نتیجه ۱۰ بر ۱ مغلوب روسلان نورالله‌یف از آذربایجان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، یاسین یزدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر واموس از صربستان را شکست داد. وی در ادامه حاجی‌یف از آذربایجان را با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. یزدی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ از مارتین لوساک از نروژ گذشت و به فینال رسید. وی در فینال در مقابل تمیرلان تورداکین از قزاقستان با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، ابوالفضل فتحی تزنگی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱ بر ۱ مغلوب دارابوس از مجارستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد تزنگی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۱ میکلادزه از گرجستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله میهائل لوکاچ از کرواسی را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله در مقابل آراپخانوف از روسیه با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و نخستین فینالیست تیم ملی کشتی فرنگی لقب گرفت. وی در فینال با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل مارتیک پتروسیان از ارمنستان پیروز شد و اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمد کمالی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر بوستامانته از شیلی را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر مقابل مانف از بلغارستان به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد آرسلان‌بک سلیموف از لهستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. کمالی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب زاکریف از روسیه شد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل یوریک هوویان از ارمنستان با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر زامبرانو از اکوادور را شکست داد. وی در دور دوم چاتساتوروف از یونان را با نتیجه ۶ بر ۱ از پیش روی برداشت و به یک چهارم نهایی رسید. صیدی در این مرحله وویچک ایوانوفسکی از لهستان را با نتیجه ۵ بر ۳ شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایهور یاکوشنکو از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. صیدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر نوراسیل امان‌عالی از قزاقستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.