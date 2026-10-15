یاسین یزدی: با پیروزی در کشتی فینال سهم کوچکی در قهرمانی داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، یاسین یزدی با اشاره به اردوهای آماده‌سازی گفت: طی هفت الی هشت ماه گذشته اردوهای متوالی، فشرده و بسیار سنگینی را پشت سر گذاشتیم. خوشبختانه با تدابیر کادر فنی در شرایط بدنی و روحی بسیار مطلوبی راهی مسابقات شدیم و حاصل این زحمات منجر به ایستادن روی سکوی نخست شد.



ملی‌پوش وزن ۸۷ کیلوگرم با بیان اینکه سطح فنی رقابت‌ها بسیار بالا بود، افزود: اکثر چهره‌های مدعی در این مسابقات حضور داشتند و رقابت‌ها از کیفیت فنی بالایی برخوردار بود. بسیار خوشحالم که توانستم به مدال طلا برسم و همچنین سهم کوچکی در افتخارآفرینی و قهرمانی مقتدرانه تیم ملی ایفا کنم؛ خدا را شاکرم که با پیروزی در کشتی آخر و فینال، قهرمانی تیم ملی ایران مسجل و تکمیل شد.



وی خاطرنشان کرد: لازم می‌دانم تقدیر و تشکر ویژه‌ای داشته باشم از رئیس فدراسیون کشتی، که واقعاً همچون پدری دلسوز و فداکار برای موفقیت ما زحمت کشیدند. همچنین از سرمربی و کادر فنی تیم ملی و خانواده عزیزم که همواره مشوق و پشتیبانم بودند و مربی سازنده‌ام محمدرضا اکبری، صمیمانه قدردانی می‌کنم و دست تک‌تک این عزیزان را می‌بوسم.