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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۰

 ماندگارترین نبردهای یزدانی و تیلور از نگاه اتحادیه جهانی کشتی + فیلم

 ماندگارترین نبردهای یزدانی و تیلور از نگاه اتحادیه جهانی کشتی + فیلم

اتحادیه جهانی کشتی با انتشار تصاویری از پیروزی تاریخی حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور در فینال جهانی ۲۰۲۱، خاطره روزهای طلایی ستاره ایران را زنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی ویدیویی از تقابل تاریخی حسن یزدانی و دیوید تیلور در فینال رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ اسلو منتشر کرد؛ دیداری که به نخستین پیروزی نماینده ایران برابر رقیب آمریکایی‌اش انجامید.

اتحادیه جهانی کشتی در توضیح این ویدیو، به سه پیروزی قبلی تیلور برابر یزدانی، از جمله در فینال المپیک توکیو، اشاره کرده و نوشته است که یزدانی در اسلو سرانجام معادله این رقابت را تغییر داد و با برتری ۶ بر ۲، سومین عنوان قهرمانی جهان خود را به دست آورد.

این پیروزی نه‌تنها طلسم شکست‌های یزدانی مقابل تیلور را شکست، بلکه یکی از خاطره‌انگیزترین لحظات کشتی ایران در سال‌های اخیر را رقم زد؛ نبردی که همچنان در میان علاقه‌مندان به کشتی جایگاه ویژه‌ای دارد.

حالا یزدانی در فصل تازه‌ای از دوران ورزشی خود قرار دارد. او پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت و جراحی شانه، به وزن ۹۷ کیلوگرم رفته و با عبور از امیرعلی آذرپیرا، بار دیگر سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آورده است.

در شرایطی که یزدانی خود را برای چالشی تازه در وزنی متفاوت آماده می‌کند، بازنشر تصاویر آن پیروزی تاریخی یادآور روزهایی است که او در ۸۶ کیلوگرم بر قله کشتی جهان ایستاد؛ قهرمانی که حالا به دنبال نوشتن فصلی تازه در کارنامه پرافتخار خود است.


کد مطلب 6977301

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 0
      پاسخ
      حسن فقط یکبار به تیلور با امتیاز بالا اون هم بخاطر مصدومیت و همچنین در جهانی یا المپیک هم نبودش ،باخت داده..فقط سه باخت حسن آقا با تیلور رو دقیق ببینید که دو تاشو تا25ثانیه به پایان کشتی برد رو با باخت عوض کرد که بعدها متفق القول خوب کوچ نشدن حسن باعث باختهاش مقابل تیلور عنوان می شد،،حسن یزدانی در 86 کیلو فقط به 3نفر در حداقل یک دهه کشتی هاش باخت داده فقط از هموطنان میخواهیم برای تیم و حسن اقا دعا کنن و بدونن اگه حسن آقا نتیجه هم نگیره و خدای نکرده بی مدال برگرده ما قدردان یک دهه مدال اوردنش هستیم.

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