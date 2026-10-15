دومین طلای کشتی فرنگی ایران بر گردن عرفان جرکنی

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا برگزار شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، عرفان جرکنی در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ خوزروانیزه از گرجستان را شکست داد.

وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر از سد تروپلینی از آلبانی گذشت.

جرکنی در مرحله بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد ویتالی اریومنکو از مولداوی گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله انگی از ترکیه را ۵ بر ۱ مغلوب کرد و فینالیست شد.

جرکنی در دیدار نهایی با نتیجه ۲ بر۱ ماناتو ناکامورا از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.