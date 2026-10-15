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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۶:۵۱

کشتی فرنگی امیدهای جهان- لاس وگاس

دومین طلای کشتی فرنگی ایران بر گردن عرفان جرکنی

دومین طلای کشتی فرنگی ایران بر گردن عرفان جرکنی

عرفان جرکنی کشتی‌گیر وزن ۶۳ کیلوگرم کشورمان در مسابقات امیدهای جهان به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا برگزار شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، عرفان جرکنی در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ خوزروانیزه از گرجستان را شکست داد.

وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر از سد تروپلینی از آلبانی گذشت.

جرکنی در مرحله بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد ویتالی اریومنکو از مولداوی گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله انگی از ترکیه را ۵ بر ۱ مغلوب کرد و فینالیست شد.

جرکنی در دیدار نهایی با نتیجه ۲ بر۱ ماناتو ناکامورا از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.

کد مطلب 6978485
سیده فرزانه شریفی

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