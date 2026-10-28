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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

«او نمی‌خوابد» بهترین فیلم بلند جشنواره بین المللی انگلیسی

«او نمی‌خوابد» بهترین فیلم بلند جشنواره بین المللی انگلیسی

اردبیل- فیلم سینمایی «او نمی‌خوابد» به نویسندگی و کارگردانی رضا جمالی، از اردبیل در هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی Thurrock انگلستان، جایزه بهترین فیلم بلند را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «او نمی‌خوابد» ساخته رضا جمالی، فیلمساز اردبیلی، در ادامه حضورهای بین‌المللی خود توانست جایزه بهترین فیلم بلند را از هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Thurrock انگلستان دریافت کند.

این موفقیت، گامی دیگر در مسیر معرفی سینمای ایران به مخاطبان جهانی است؛ مسیری که این فیلم با حضور در جشنواره‌های سینمایی کشورهای مختلف و کسب جوایز بین‌المللی دنبال کرده است.

«او نمی‌خوابد» تاکنون در ۱۲ رویداد سینمایی بین‌المللی حضور داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ایران، جشنواره Sofia MENAR بلغارستان، جشنواره International Folk Film Festival هند، جشنواره Rainbow International Film Festival لندن، جشنواره Southern Cone International Festival شیلی و جشنواره Roosevelt Island آمریکا اشاره کرد.

این فیلم در جشنواره Rainbow لندن، تقدیر ویژه هیئت داوران را دریافت کرد و در جشنواره Southern Cone شیلی نیز جایزه بهترین فیلم داستانی را به دست آورد. کسب جایزه بهترین فیلم بلند در جشنواره انگلستان، تازه‌ترین موفقیت اعلام‌شده این اثر در مسیر بین‌المللی آن است.

حضور آثار فیلمسازان ایرانی در جشنواره‌های جهانی، فرصتی برای بازتاب فرهنگ، هویت و روایت‌های انسانی ایران در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند. موفقیت «او نمی‌خوابد» نیز نام سینمای اردبیل را در این مسیر مطرح کرده است.

پخش بین‌المللی این فیلم بر عهده شرکت «مینروا فیلم» به مدیریت الهه گودرزی ،نویسنده و کارگردان، رضا جمالی و تهیه‌کنندگان، بهرام عزیزی و علی نوری اسکویی است.

کد مطلب 6992620

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