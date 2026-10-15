حمزه زاده: احیای هویت تاریخی تبریز به مطالبه عمومی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه ‌زاده روز پنجشنبه در نشست هماهنگی و بررسی طرح هزاره مقبرة‌الشعرا ابعاد کالبدی، کارنامه کنونی مدیریت شهری در صیانت و باززنده‌سازی بافت های تاریخی را «کم‌نظیر» ارزیابی کرد و اظهار داشت: تبریز در هیچ دوره‌ای از مدیریت‌های شهری گذشته شاهد چنین اقدامات شجاعانه و چشمگیری در احیای هویت تاریخی نبوده و امواج مثبت این اقدامات در ارتقای نشاط اجتماعی فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شده است.

حمزه‌زاده با اشاره به شکوفایی دغدغه‌های هویتی در میان نسل جوان به‌ویژه پس از تحولات منطقه‌ای و جنگ ۱۲ روزه و رمضان، تاکید کرد: بازآفرینی عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی چنان موجی از شادابی و تعلق خاطر شهری خلق کرده که نظیر آن را حتی در تفرجگاه‌های احداث‌شده دهه‌های گذشته ندیده‌ایم. همچنین احیای خانه تاریخی کلکته‌چی و باغ‌موزه ستارخان نمونه‌هایی موفق از اراده شهرداری تبریز در توسعه متوازن هویت‌محور است که سطح مطالبه‌گری شهروندان را در پاسداری از میراث کهن به‌طور چشمگیری ارتقا داده است.

وی با اعلام استقبال پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور از برگزاری آیین هزاره مقبرة‌الشعرا افزود: حضور آثار و هویت تبریز در ۲۷ موزه معتبر بین‌المللی، ظرفیتی طلایی برای دیپلماسی شهری است.

برگزاری رویداد هزاره مقبرة‌الشعرا نه تنها نام تبریز را در جمع جهان‌شهرها تثبیت می‌کند، بلکه فرصتی استثنایی برای معرفی عمق تاثیرگذاری این کهن‌شهر بر هنر، ادب و اندیشه ایران، جهان اسلام و آسیا به شمار می‌رود.

در بخش دیگری از این جلسه، یعقوب هوشیار شهردار تبریز، با تاکید بر اینکه پروژه‌های هویتی باید پیوست‌های اجرایی و تقویم زمانی دقیق داشته باشند، بر لزوم تفکیک وظایف دستگاه‌های متولی تصریح کرد و گفت: ضروری است ساختار اجرایی و دبیرخانه رویداد بین‌المللی هزاره مقبرة‌الشعرا با فوریت تعیین تکلیف شود تا با تصویب نهایی در صحن شورای اسلامی شهر، تمامی بخش‌ها با حداکثر توان به میدان بیایند.

شهردار تبریز برگزاری آیین رونمایی این رویداد بزرگ در دوم دی‌ماه سال‌جاری با حضور چهره‌های ملی و ارشد کشوری را پیشنهاد داد و از تمامی متولیان خواست تا مقدمات این آیین باشکوه را در خور شأن تاریخی و تمدنی دیار ستارخان و شهریار تمهید کنند.

همچنین نعمت‌اله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی نیز با ابراز خرسندی از جهت‌گیری توسعه‌محور مدیریت شهری در پاسداشت پیشینه تمدنی، کلید خوردن رویداد هزاره مقبرة‌الشعرا را منشأ خیر و فرصتی اثرگذار برای شکوفایی اقتصاد فرهنگ در سطوح شهری، استانی و ملی دانست.

گفتنی است این خیزش بزرگ فرهنگی با طرح پیشنهادی رسول برگی، عضو شورای اسلامی شهر با عنوان فاخر «هزار سال سرو و سروش» آغاز شد؛ طرحی که در سیصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورا (۱۸ مردادماه سال‌جاری) با قید یک‌فوریت و با رأی قاطع تمامی اعضا به تصویب رسید. این ابتکار راهبردی با هدف پاسداشت هزاره مقبرة‌الشعرا و جانمایی این گنجینه بی‌بدیل در اطلس فرهنگی کشور، نخستین گام منسجم و عملیاتی برای احیای اصالت‌های تاریخی تبریز و درخشش دوباره آن به‌عنوان نگین گردشگری ادبی و فرهنگی ایران‌زمین محسوب می‌شود.