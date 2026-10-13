تبریزیم؛ پیوند لبخند کودکان با فرهنگ و هویت ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم ظهر سه‌شنبه هم‌زمان با هفته ملی کودک و با شعار «لبخند کودکی، الفبای وطن»، با حضور یک‌هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز تبریزی، مسئولان شهری و استانی و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهریار خاوران آغاز به کار کرد.

این رویداد فرهنگی و هنری با اجرای برنامه‌های نمایشی، روایت قصه‌های بومی، حضور عروسک‌های غول‌پیکر و تجلیل از کودکان افتخارآفرین و خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و هنرمند همراه بود.

زینب علمدار، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی، در این مراسم با تأکید بر اهمیت ایجاد فضای شاد و امیدبخش برای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: لبخند کودکان می‌تواند امید را در دل‌ها زنده کند و معنای واقعی همدلی و همراهی را نشان دهد.

وی با بیان اینکه وحدت و همبستگی فراتر از مرزهای جغرافیایی است، افزود: کودکان به ما یادآوری می‌کنند که می‌توان با وجود تفاوت‌ها در کنار یکدیگر برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی با گرامیداشت یاد کودکان شهید استان و شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب، گفت: در کنار شادی و نشاط این مراسم، نباید فداکاری کسانی را فراموش کنیم که جان خود را برای وطن فدا کردند تا کودکان بتوانند در آرامش و امنیت به تحصیل بپردازند.

علمدار با اشاره به حضور فرزندان شهدای دانش‌آموز در این رویداد، پاسداشت یاد شهدا و انتقال ارزش‌هایی همچون ایثار، همدلی، تلاش و دوستی به نسل آینده را مسئولیتی مهم دانست.

وی همچنین با اشاره به حضور کودکان با پرچم ایران، اظهار کرد: همان‌طور که رنگ‌های پرچم در کنار یکدیگر تصویری زیبا می‌سازند، کودکان نیز با وجود تفاوت‌هایشان می‌توانند در کنار هم آینده‌ای روشن‌تر برای تبریز و آذربایجان شرقی رقم بزنند.

کودکان، قهرمانان آینده میهن

حجت‌الاسلام سیدکاظم زعفرانچیلر، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز در این مراسم کودکان را سرمایه انسانی و آینده شهر دانست و گفت: لبخند کودکان به شهر زیبایی می‌بخشد و تلاش و رفتار آنان می‌تواند در ساختن محیطی بهتر و پاکیزه‌تر مؤثر باشد.

وی با تأکید بر نقش کودکان در آینده تبریز، افزود: هر کودک می‌تواند در مهربانی، دوستی و یادگیری قهرمان باشد و با تلاش و رفتار خود در ساختن آینده‌ای بهتر نقش‌آفرینی کند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به ضرورت تقویت اعتمادبه‌نفس در کودکان، از آنان خواست با شادی، یادگیری و باور به توانایی‌های خود برای رسیدن به آرزوهایشان تلاش کنند.

روایت قصه‌های بومی برای نسل جدید

در بخش دیگری از آیین افتتاحیه، گروه عروسک‌های غول‌پیکر با استفاده از نمادها و مؤلفه‌های قومی و سنتی، قصه‌ها و روایت‌های کهن تبریز را در قالب شعر، موسیقی و نمایش برای دانش‌آموزان اجرا کرد.

این برنامه با هدف آشنایی کودکان با بخشی از میراث شفاهی و فرهنگی شهر، فضایی پرنشاط در مراسم ایجاد کرد و ظرفیت هنرهای نمایشی برای انتقال مفاهیم فرهنگی به نسل جدید را به نمایش گذاشت.

همچنین از کودکان تلاشگر، نخبه و افتخارآفرین تجلیل شد و خانواده‌های شهدای دانش‌آموز تبریز و شهدای هنرمند مورد تقدیر قرار گرفتند.

تجلیل از حلما، دختر تبریز، نیز از دیگر بخش‌های این مراسم بود. خاطرات او از روزهای جنگ، بخشی از روایت‌های انسانی و تجربه‌های تاریخی مرتبط با کودکان را در این رویداد بازتاب داد.

حضور مسئولان فرهنگی و شهری

آیین افتتاح هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، مدیران آموزش و پرورش، مدیرکل محیط زیست استان، مدیرکلکتابخانه‌هایعمومیآذربایجان‌شرقی، فعالان دبیرخانه تبریز، شهر دوستدار کودک، داوران جشنواره و جمعی از مسئولان استانی و شهری برگزار شد.

این جشنواره با تکیه بر هنرهای نمایشی، فرهنگ بومی و مشارکت کودکان، در راستای ایجاد فضای فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیازهای نسل جدید فعالیت خود را آغاز کرد.