به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کریمی ظهر دوشنبه در جلسه توسعه استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت گردشگری، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی اظهار کرد: صنعت گردشگری جهان با سرعت به سمت استفاده از فناوری‌های جدید حرکت می‌کند و هماهنگی با این تحولات برای افزایش سهم مقاصد از بازار سفر ضروری است.

وی افزود: هوش مصنوعی در معرفی مقصدها، تولید محتوای گردشگری، شناخت سلیقه مسافران و بهبود خدمات کاربرد دارد و استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند به معرفی بهتر جاذبه‌های ایران کمک کند.

ضرورت بازنگری در شیوه‌های معرفی مقصدهای گردشگری

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با موضوع بازطراحی صنعت گردشگری گفت: این رویکرد به معنای بازنگری در شیوه فعالیت مجموعه‌ها، نحوه معرفی مقصدها و چگونگی پاسخ‌گویی به نیاز گردشگران است. فناوری باید در خدمت این فرایند قرار گیرد تا فعالان گردشگری با شناخت دقیق‌تر مخاطبان، خدمات متناسب‌تری ارائه کنند.

کریمی تولید محتوای هدفمند درباره جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی را از کاربردهای مهم هوش مصنوعی دانست و بیان کرد: گردشگران پیش از انتخاب مقصد، اطلاعات مختلفی درباره محل اقامت، مسیرهای دسترسی، جاذبه‌های اطراف و امکانات سفر بررسی می‌کنند؛ ازاین‌رو، دسترسی به اطلاعات دقیق و متناسب با نیاز مسافران می‌تواند در انتخاب مقصد مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی تأسیسات گردشگری تأکید کرد و افزود: فناوری‌های نوین می‌توانند به استفاده بهینه از امکانات، مدیریت بهتر خدمات و معرفی ظرفیت‌های هر مجموعه کمک کنند. هتل‌ها، مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و دیگر تأسیسات گردشگری باید متناسب با تحولات این صنعت حرکت کنند تا جایگاه خود را در بازار رقابتی سفر حفظ کنند.

ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌شرقی نیازمند معرفی مؤثرتر است

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور و استان اظهار کرد: پیشینه تاریخی تبریز، روستاهای هدف گردشگری، آثار ثبت‌شده، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های فرهنگی آذربایجان‌شرقی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر این منطقه در بازار گردشگری را فراهم کند.

کریمی ارتقای شیوه معرفی جاذبه‌ها، بهبود کیفیت خدمات و عرضه محصولات گردشگری متناسب با نیاز بازار را از الزامات بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها عنوان کرد.

تداوم فعالیت تأسیسات گردشگری در شرایط دشوار اقتصادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی ماه‌های اخیر و تأثیر جنگ بر بخش‌های مختلف اقتصاد گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی، در تأسیسات گردشگری آذربایجان‌شرقی تعدیل نیرو انجام نشد و هیچ‌یک از یک‌هزار و ۴۰۰ تأسیسات گردشگری استان به رکود نرسید.

کریمی با تأکید بر اهمیت تداوم فعالیت این مجموعه‌ها افزود: تأسیسات گردشگری با اشتغال، درآمد خانوارها، زنجیره تأمین خدمات و رونق اقتصادی شهرها و مناطق گردشگرپذیر ارتباط مستقیم دارند.

وی ادامه داد: حفظ فعالیت این بخش در شرایط دشوار، حاصل تلاش سرمایه‌گذاران، مدیران مجموعه‌ها و کارکنانی است که با وجود مشکلات، فعالیت خود را ادامه داده و خدمات‌رسانی را متوقف نکرده‌اند.