به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌شرقی که با حضور وبیناری رئیس‌جمهور، برگزار شد، به بیان مطالبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان پرداخت و بر لزوم پیگیری موضوعات مرتبط با معیشت کارکنان، تقویت کارکردهای اجتماعی مساجد و حمایت از برنامه‌های فرهنگی و ادبی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه بزرگداشت بین‌المللی علامه طباطبایی اظهار کرد: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بزرگداشت این شخصیت برجسته فلسفی و عرفانی را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ میلادی در دستور کار قرار داده و این برنامه با حمایت پاکستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان به تصویب رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری شایسته کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی گفت: این شخصیت علمی و فلسفی می‌تواند نماینده پیام عقلانیت، صلح و دوستی ایران اسلامی در عرصه جهانی باشد و برگزاری این کنگره باید متناسب با جایگاه علمی و فکری او دنبال شود.

مطهری‌اصل همچنین خواستار توجه به برگزاری کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار شد و افزود: پیشنهاد برگزاری این کنگره هر پنج سال یک‌بار مطرح شده است و لازم است این موضوع برای پاسداشت جایگاه ادبی و فرهنگی شهریار مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مضامین اشعار شهریار، بر نقش آثار این شاعر در ترویج عقلانیت، حکمت، محبت، دوستی و صلح جهانی تأکید کرد و خواستار حمایت دولت از برگزاری این رویداد فرهنگی شد.

ضرورت تبیین نقش مسجد محوری در حکمرانی محلی

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محله‌محوری و مسجد محوری پرداخت و گفت: این مباحث پیش‌تر نیز در سطح دولت مطرح شده‌اند، اما به نظر می‌رسد هنوز برای بخشی از مدیران ملی و استانی به‌صورت روشن تبیین نشده‌اند.

وی با اشاره به طرح موضوع محله‌محوری و سپس تأکید بر مسجد محوری، خواستار تشریح دقیق‌تر اهداف، سازوکارها و نحوه اجرای این رویکردها شد.

مطهری‌اصل اظهار کرد: برای تحقق این برنامه‌ها لازم است مدیران اجرایی و مسئولان سیاسی و اجتماعی درک مشترکی از وظایف و شیوه اجرا داشته باشند تا همکاری میان دستگاه‌های دولتی و ظرفیت‌های اجتماعی محلات شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: صرف طرح این مفاهیم کافی نیست و باید نتایج ملموس آن در سطح محلات و در ارتباط با مسائل مردم قابل مشاهده باشد.

درخواست بازنگری در حقوق کارکنان دولت

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط معیشتی کارکنان و کارگران، تورم بالا را از عوامل مؤثر بر زندگی این گروه‌ها دانست و خواستار بازنگری در حقوق کارکنان دولت شد.

وی تأکید کرد: وضعیت معیشتی کارکنان و کارگران تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است و لازم است دولت موضوع اصلاح حقوق و دستمزد را با جدیت دنبال کند.

مطهری‌اصل به‌طور ویژه بر اولویت‌بخشی به حقوق معلمان و نیروهای مسلح تأکید کرد و خواستار صدور دستورهای لازم برای رسیدگی به این مطالبه شد.

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، بر ضرورت توجه به ارزش‌های دینی و سنت‌های فرهنگی جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حفظ این ارزش‌ها در پیوند با بنیان خانواده و مسائل اجتماعی قرار دارد، خواستار توجه مسئولان به سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با حجاب و عفاف شد.

مطهری‌اصل همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی در این زمینه تأکید کرد و مسئولیت بخشی از اقدامات را متوجه مجموعه‌های اجرایی و بخشی دیگر را مرتبط با وظایف نهادهای فرهنگی و اجتماعی دانست.

آذربایجان‌شرقی؛ ظرفیت‌های تاریخی، اقتصادی و فرهنگی گسترده

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی تبریز و آذربایجان، این منطقه را برخوردار از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، علمی، فرهنگی و معدنی توصیف کرد.

وی با اشاره به سابقه طولانی سکونت و تمدن در این منطقه، گفت: آذربایجان‌شرقی از دیرباز در حوزه تجارت و فعالیت‌های علمی و فرهنگی جایگاه مهمی داشته و منابع معدنی و ظرفیت‌های کشاورزی آن نیز در اقتصاد کشور نقش‌آفرین بوده است.

مطهری‌اصل مردم این منطقه را سخت‌کوش، مهمان‌نواز و علاقه‌مند به ایران توصیف کرد و افزود: تبریز و آذربایجان همواره بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در خدمت دیگر مناطق کشور قرار داده‌اند.

وی برای تبیین پیوندهای تاریخی و فرهنگی تبریزی‌ها با دیگر شهرها، به وجود محله‌ای منسوب به تبریزی‌ها در اصفهان و همچنین نشانه‌هایی از ارتباط فرهنگی تبریز با شهر گنجه در جمهوری آذربایجان اشاره کرد.

امام جمعه تبریز با تأکید بر جایگاه فرهنگی و مذهبی آذربایجان، بر اهمیت آیین‌های حسینی و میراث تاریخی این منطقه نیز تأکید کرد.

ضرورت بازتاب جایگاه آذربایجان در تصمیم‌گیری‌های دولت

مطهری‌اصل در جمع‌بندی سخنان خود خطاب به رئیس‌جمهور خواستار آن شد که ظرفیت‌ها و جایگاه تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آذربایجان‌شرقی در تصمیم‌گیری‌های دولت و هیئت وزیران به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های مختلف، انتظار می‌رود تصمیمات و برنامه‌های دولت متناسب با توانمندی‌ها و جایگاه مردم آذربایجان‌شرقی اتخاذ شود و زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها فراهم آید.