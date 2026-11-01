به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه‌زاده صبح بکشنبه با اشاره به اتمام عملیات مرمت مسجد تاریخی جمال‌آباد اظهار کرد: این بنا از جمله مساجد سنگی شاخص شهرستان ورزقان به شمار می‌رود و در اجرای اقدامات مرمتی آن، حفظ ساختار تاریخی و تناسب مصالح مورد استفاده با معماری اصیل مسجد مورد توجه قرار گرفته است.

وی درباره جزئیات اقدامات انجام‌شده در این مرحله از مرمت افزود: اجرای اندود کاه‌گل در نمای بیرونی، اصلاح نرده‌های چوبی و نورپردازی بدنه خارجی مسجد از جمله اقداماتی است که با هدف سامان‌دهی نمای بنا انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی همچنین از اجرای ازاره سنگی در دیوارهای مسجد خبر داد و گفت: قسمت‌های پایینی دیوارها به دلیل مجاورت با سطح زمین، بیشتر در معرض رطوبت و عوامل محیطی قرار دارند؛ ازاین‌رو انتخاب مصالح مناسب برای این بخش‌ها در حفاظت از ساختار دیوارها اهمیت دارد.

حمزه‌زاده با تأکید بر ضرورت رعایت اصول تخصصی در مرمت آثار تاریخی خاطرنشان کرد: شناخت ساختار معماری و توجه به مصالح اصیل، مبنای تصمیم‌گیری برای انجام مداخلات مرمتی است.

وی اضافه کرد: در مرمت مسجد جمال‌آباد نیز تلاش شده است تمامی اقدامات با حفظ هویت معماری و تناسب اجزای بنا انجام شود تا ویژگی‌های تاریخی و ارزش‌های معماری این اثر صیانت شود.