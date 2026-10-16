به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی با اشاره به اهمیت تامین مسکن و ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات مردم اظهار کرد: وضعیت مسکن در همدان با چالش‌های جدی به‌ویژه در زمینه هزینه خرید، اجاره و ودیعه روبه‌رو است و تلاش می‌کنیم مردم آثار ملموس اقدامات مسئولان را در زندگی خود مشاهده کنند.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مسکن در همدان افزود: تکمیل طرح‌های «کوی پرواز»، «کوی شهید بهشتی» و واحد ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان از اولویت‌های اصلی است و در این راستا نشست‌هایی با وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و نمایندگان متقاضیان برگزار و تصمیماتی برای تسریع در اجرا اتخاذ شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای کاهش فشار مالی بر خانوارهای کم‌درآمد سهم حمایتی دولت برای دهک‌های اول تا چهارم و خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی پیگیری شده و تامین بخشی از هزینه‌های آماده سازی اراضی و اختصاص اعتبار برای کوی پرواز در دستور کار قرار دارد.

وی تامین زیرساخت‌های آموزشی و خدماتی شهرک‌های مسکونی را ضروری دانست و گفت: برای ساخت ۶ مدرسه در محدوده کوی پرواز توافق‌های لازم انجام شده است و تعیین تکلیف اراضی دولتی، طرح‌های شهرک اکباتان و استفاده از ظرفیت‌های زمین وزارت راه برای تسریع در واگذاری‌ها دنبال می‌شود.

صوفی در ادامه تامین آب شرب پایدار را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و با اشاره به دغدغه‌های مربوط به کیفیت آب انتقالی از سد تالوار، گفت: تکمیل فرایند تصفیه و راه‌اندازی تجهیزات اوزون‌زنی برای رفع مشکلات بو و مزه آب در حال پیگیری است.

وی افزایش بهره‌برداری از منابع آبی «دره مرادبیک» و «عباس‌آباد»، تامین اعتبار و آغاز مطالعات جامع تامین آب پایدار همدان را از دیگر اقدامات برای کاهش محدودیت‌ها و قطعی‌های شبانه عنوان کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف آب بر ضرورت اصلاح الگوی کشت تاکید کرد و افزود: توسعه کشت زعفران و پسته، افزایش سطوح گلخانه‌ای و حمایت از روش‌های نوین از راهکارهای اصلی حفظ منابع آبی، افزایش بهره‌وری و تقویت درآمد کشاورزان استان است.

صوفی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و معدن، بر ضرورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمند برای توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم تأکید کرد.