فرصتی برای تعلل در پروژه مسکن «کوی پرواز» همدان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه دلویی ظهر سه شنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه مسکن «کوی پرواز» همدان با اشاره به مقیاس و اهمیت این طرح اظهار کرد: کوی پرواز تنها یک پروژه ساختمانی صرف نیست بلکه سکونتگاهی بزرگ با ابعاد گسترده زیستی است که تاثیرات مستقیمی بر آینده شهر همدان دارد و اگر از هم‌اکنون تدابیر همه‌جانبه پیش‌بینی نشود در آینده با چالش‌های شهری و اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت متقاضیان نهضت ملی مسکن افزود: اگرچه بخش عمده متقاضیان این طرح را اقشار کم‌درآمد و شریف جامعه تشکیل می‌دهند اما این خانواده‌ها مستحق بهره‌مندی از محیط زندگی باکیفیت و استانداردهای لازم زیستی هستند و نباید نگاه ما صرفا معطوف به احداث واحدهای مسکونی باشد بلکه احداث بوستان‌ها و فضای سبز، مراکز خدماتی، آموزشی، بهداشتی و زیرساخت‌های پایدار باید به‌طور هم‌زمان و گام به گام با ساخت واحدها پیش برود و تحویل مسکن فاقد امکانات سکونت پذیری واقعی ایجاد نمی‌کند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه به پیشینه اجرایی پروژه مسکن کوی پرواز اشاره کرد و گفت: تعهد این طرح متعلق به سال ۱۳۹۸ بوده و زمین آن نیز در سال ۱۴۰۲ تحویل شده است و اکنون فرصتی برای تعلل وجود ندارد و باید با برنامه‌ریزی عملیاتی و نظارت مداوم عقب ماندگی‌های سنواتی جبران شود تا مردم بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در واحدهای خود مستقر شوند.

وی تامین منابع مالی پایدار را شریان حیاتی این پروژه دانست و تصریح کرد: نیازهای اعتباری پروژه باید به‌طور دقیق برآورد شده و در چارچوب یک جدول زمان‌بندی شفاف تعهدات مالی تمام دستگاه‌های متولی مشخص شود.

خواجه دلویی با اشاره به ظرفیت املاک و اراضی سازمان ملی زمین و مسکن برای پشتیبانی مالی از نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نباید روی کاغذ بماند و این تصمیمات باید بلافاصله وارد فاز عملیاتی و نقدشوندگی شوند تا تزریق به موقع اعتبار به کارگاه‌ها روند ساخت‌وساز را دچار توقف یا افت سرعت نکند.

وی همچنین تقویت ساختار مدیریتی و نظارتی پروژه را یک ضرورت برشمرد و تاکید کرد: اجرای طرحی با مقیاس کوی پرواز فراتر از توان مدیریت‌های فردی و سنتی است و باید از توان تیم‌های تخصصی، شرکت‌های مهندسی مشاور و نیروهای کارآمد برای مدیریت منابع و کنترل پروژه بهره گرفت.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان با تاکید بر حفظ خط قرمز کیفیت در کنار سرعت اجرا خواستار تشکیل جلسات منظم پایش مصوبات و افزایش هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های خدمات رسان و استانی شد تا زمینه تحویل بدون نقص این پروژه به مردم شریف همدان فراهم شود.